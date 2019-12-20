В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования

"За минувшие сутки угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание", - сказал собеседник агентства.

В Биробиджане во время эвакуации детсада умерла воспитатель

В Биробиджане во время эвакуации детсада умерла воспитатель

Он отметил, что на время проверок из некоторых объектов были эвакуированы 15 тысяч человек. Опасные предметы не обнаружены.