Япония выступила за развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией

ТОКИО, 20 дек - РИА Новости. Токио стремится к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству с Токио стремится к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству с Россией , чтобы содействовать решению российских национальных задач и расширению возможностей для японского бизнеса, заявил в интервью РИА Новости министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма

"Через сотрудничество в экономической сфере между двумя странами мы хотели бы в совместном подходе к национальным задачам России внести свой вклад в улучшение жизни российских граждан и дальнейшее развитие российской экономики", - сказал министр, ответственный за экономические связи двух наших стран.

По его словам, "план сотрудничества" из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии Синдзо Абэ президенту РФ Владимиру Путину в Сочи в мае 2016 года, охватывает сферы, многие из которых совпадают с "двенадцатью национальными проектами", инициированными российским лидером.

"В то же время для японских предпринимателей "план сотрудничества" дает шанс для продвижения нового бизнеса на российском рынке, обладающем высоким потенциалом", - отметил министр Кадзияма.

"Налажено взаимовыгодное сотрудничество между обеими сторонами, и это означает вклад в решение национальных задач России и расширение возможностей для японского бизнеса в России. Как министр, ответственный за сотрудничество с Россией в экономической сфере, я бы хотел еще более ускорить этот процесс", - пообещал Кадзияма.

К настоящему времени, подтвердил он, создано свыше 200 частных проектов, и более чем в половине из них "начата конкретная работа".

"Я думаю, что "взаимная выгода" - это то, что является ключом к японо-российскому сотрудничеству", - подчеркнул министр.

Сферы повышения производительности труда и диверсификации производства он считает важными направлениями, которые включены в "двенадцать национальных проектов" России.

"Мы прилагаем усилия по повышению производительности на российских предприятиях путем направления на них японских специалистов и приема в Японии российских стажеров. Кроме того это сотрудничество ведет к расширению бизнеса между обеими сторонами, в том числе создавая новых поставщиков для японских предпринимателей, продвигающихся в Россию", - сообщил Кадзияма.

Он напомнил, что в июле на промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге третий год подряд был открыт павильон Японии, в выставке принимали участие японские средние и малые предприятия. А в октябре в Японии был впервые открыт российский павильон на крупнейшей в Азии выставке IT и электроники CEATEC, и миссия японских предпринимателей впервые была отправлена на Форум "Открытые инновации" в Сколково. "Связи двух стран в малом и среднем бизнесе расширяются и вместе с тем развиваются в более согласованной форме", - считает министр.

"В любой области появились результаты по расширению торговли и инвестиций между двумя странами, и я хотел бы вместе с российскими друзьями еще больше их наращивать", - заключил Кадзияма.