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СК начал проверку после исчезновения школьника в Челябинске
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РИА Новости

СК начал проверку после исчезновения школьника в Челябинске

10:03 20.12.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек – РИА Новости. Следственные органы начали проверку обстоятельств исчезновения 12-летнего Максима Зеленина, который в четверг вечером пропал после уроков в школе в Челябинске, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным полиции, в четверг вечером поступило заявление от мамы 12-летнего мальчика, который сел в маршрутное такси после школы и пропал.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик возвращался в маршрутном такси из школы, выходил на связь с матерью в районе цирка", - говорится в сообщении.
Проводятся розыскные мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СК.
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По данным поискового отряда "Легион Спас", мальчик 19 декабря в 18.30 сел в маршрутное такси №39 от гимназии №23 в Челябинске. Он был одет в темно-серый удлиненный пуховик, горнолыжные штаны, зелено-коричневую шапку, черные ботинки, с собой у него был черный рюкзак.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, следственные органы просят сообщить по телефонам: 8(351)728-57-01; факс 8(351)265-91-10, телефон доверия: 8(351)265-92-22, следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области.
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