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В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
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РИА Новости

В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника

09:18 20.12.2019 (обновлено: 09:19 20.12.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 дек - РИА Новости. Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
"В четверг вечером поступило заявление от мамы пропавшего 12-летнего мальчика. Оно зарегистрировано в отделе полиции "Северо-западный" УМВД России по Челябинску. Ведется поиск ребенка", - сказала собеседница агентства.
В полиции пояснили, что мальчик накануне вечером сел в маршрутное такси после школы, позвонив из транспорта маме, после этого на связь он не выходил.
По данным поискового отряда "Легион Спас", мальчик 19 декабря в 18.30 (16.30 мск) сел в маршрутное такси №39 от гимназии №23 в Челябинске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Он был одет в темно-серый удлиненный пуховик, горнолыжные штаны, зелено-коричневую шапку, черные ботинки, с собой у него был черный рюкзак.
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МВД РФЧелябинскПроисшествия
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