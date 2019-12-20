В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника

"В четверг вечером поступило заявление от мамы пропавшего 12-летнего мальчика. Оно зарегистрировано в отделе полиции "Северо-западный" УМВД России по Челябинску. Ведется поиск ребенка", - сказала собеседница агентства.

В полиции пояснили, что мальчик накануне вечером сел в маршрутное такси после школы, позвонив из транспорта маме, после этого на связь он не выходил.

По данным поискового отряда "Легион Спас", мальчик 19 декабря в 18.30 (16.30 мск) сел в маршрутное такси №39 от гимназии №23 в Челябинске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Он был одет в темно-серый удлиненный пуховик, горнолыжные штаны, зелено-коричневую шапку, черные ботинки, с собой у него был черный рюкзак.