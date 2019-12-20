Сотрудников московского онкоцентра №1 трудоустроят в больницу №24

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники закрывшейся на ремонт онкологической больницы №1 в Москве будут трудоустроены в многопрофильную больницу ГКБ №24 до конца года, там будет создано отделение гинекологии, сообщается на сайте департамента здравоохранения Сотрудники закрывшейся на ремонт онкологической больницы №1 в Москве будут трудоустроены в многопрофильную больницу ГКБ №24 до конца года, там будет создано отделение гинекологии, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы

Ранее в департаменте рассказали, что здание филиала Городской клинической онкологической больницы №1 в Москве закрывается на ремонт, всем сотрудникам будет предложена работа в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы, при этом 16 человек уже переведены в новый онкохирургический корпус на Загородном шоссе, 18а.

Позже руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер на своей странице в Facebook сообщила, что департамент здравоохранения столицы передал центру это здание для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода.

"Сегодня коллектив гинекологического отделения филиала №2 ГКОБ №1 посетил многопрофильную больницу ГКБ №24, где будет создано отделение гинекологии и в котором всему коллективу предложено трудоустройство. Сотрудники встретились с главным врачом Григорием Родоманом, посетили операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, палаты для пациентов в отделении. По отзывам сотрудников, им понравились условия, техническое оснащение реанимаций и операционных", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на встрече присутствовал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун. Как отметил руководитель департамента, трудовые отношения с сотрудниками, которые будут работать во вновь созданном отделении, будут оформлены до конца этого года. Все необходимые документы для этого уже подписаны.