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Сотрудников московского онкоцентра №1 трудоустроят в больницу №24
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РИА Новости

Сотрудников московского онкоцентра №1 трудоустроят в больницу №24

09:30 20.12.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сотрудники закрывшейся на ремонт онкологической больницы №1 в Москве будут трудоустроены в многопрофильную больницу ГКБ №24 до конца года, там будет создано отделение гинекологии, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Ранее в департаменте рассказали, что здание филиала Городской клинической онкологической больницы №1 в Москве закрывается на ремонт, всем сотрудникам будет предложена работа в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы, при этом 16 человек уже переведены в новый онкохирургический корпус на Загородном шоссе, 18а.
Позже руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер на своей странице в Facebook сообщила, что департамент здравоохранения столицы передал центру это здание для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода.
"Сегодня коллектив гинекологического отделения филиала №2 ГКОБ №1 посетил многопрофильную больницу ГКБ №24, где будет создано отделение гинекологии и в котором всему коллективу предложено трудоустройство. Сотрудники встретились с главным врачом Григорием Родоманом, посетили операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, палаты для пациентов в отделении. По отзывам сотрудников, им понравились условия, техническое оснащение реанимаций и операционных", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что на встрече присутствовал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун. Как отметил руководитель департамента, трудовые отношения с сотрудниками, которые будут работать во вновь созданном отделении, будут оформлены до конца этого года. Все необходимые документы для этого уже подписаны.
Ранее в СМИ сообщалось, что врачи гинекологического отделения больницы в Москве выступили против ее закрытия и теперь им, якобы, "мешают проводить операции, в клинику приехала Росгвардия". Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о запрете проведения операций, подчеркнув, что в среду в отделении было проведено пять успешных операций, на четверг запланировано четыре.
Врач в одном из больничных отделений
Вчера, 12:32
Власти опровергли сообщения о запрете на операции в больнице в Москве
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Нюта ФедермессерРосгвардияАлексей ХрипунМоскваОбщество
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