СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отправил обращения представителю Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik

"В Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека поступила крайне тревожная информация о беспрецедентном давлении властей Эстонии на сотрудников эстонского бюро новостного агентства Sputnik", — говорится в заявлении Фадеева.

СПЧ выразил крайнюю обеспокоенность в связи с действиями эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония, отметив, что требования местного департамента полиции и погранохраны противоречат ключевым международным и европейским нормам, гарантирующим свободу СМИ и независимость журналистов.

В обращениях СЧП просит Дезира и Миятович взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание властей Эстонии "на необходимость прекращения любого давления на представителей СМИ, а также неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов".

Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.