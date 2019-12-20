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Медиавойны
2019-12-20T11:53+0300
https://ria.ru/20191220/1562620857.html
СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
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РИА Новости

СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik

08:33 20.12.2019 (обновлено: 11:53 20.12.2019)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отправил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с давлением властей Эстонии на сотрудников агентства Sputnik.
"В Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека поступила крайне тревожная информация о беспрецедентном давлении властей Эстонии на сотрудников эстонского бюро новостного агентства Sputnik", — говорится в заявлении Фадеева.
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28 ноября, 15:39Медиавойны
В Sputnik Эстония сообщили о попытках "выдавить" агентство из страны
СПЧ выразил крайнюю обеспокоенность в связи с действиями эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония, отметив, что требования местного департамента полиции и погранохраны противоречат ключевым международным и европейским нормам, гарантирующим свободу СМИ и независимость журналистов.
В обращениях СЧП просит Дезира и Миятович взять ситуацию под личный контроль и обратить внимание властей Эстонии "на необходимость прекращения любого давления на представителей СМИ, а также неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов".
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7 ноября, 22:12Медиавойны
Симоньян рассказала, как в Эстонии запугивают желающих работать в Sputnik
Ранее МИА "Россия сегодня" сообщило, что сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса Sputnik Эстония. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.
Студия информационного агентства и радио Sputnik
02:46Медиавойны
В Эстонии настаивают на законности угроз в адрес сотрудников Sputnik
3952044
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МедиавойныАрлем ДезирДунья МиятовичУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияОБСЕСовет по правам человека при Президенте РФСовет ЕвропыЭстония
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