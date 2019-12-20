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Новый год—2020
2019-12-20T07:20+0300
https://ria.ru/20191220/1562620169.html
Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
https://cdn24.img.ria.ru/images/155819/45/1558194597_0:150:3072:1878_1036x0_80_0_0_c9ff096153c48e7b3a57ea75de3905ea.jpg
РИА Новости

Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза

07:20 20.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал журналистам в пятницу, что будет встречать Новый год с семьей, а у Деда Мороза попросил бы, чтобы в сутках было 30 часов.
"Встречать Новый год буду по традиции с семьей. В час ночи - в половину второго я уже, к сожалению, хочу спать. У меня не хватает "батарейки", чтобы до шести утра веселиться. Подарки пока не купил, к сожалению. Я бы попросил у Деда Мороза, чтобы в сутках было 30 часов, чтобы все успевать", - сказал Орлов.
Ранее глава Приамурья провел в Instagram опрос о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 и по его результатам сделал последний день уходящего года в регионе нерабочим, сам он однако 31 декабря отдыхать не будет.
"У меня нет выходных дней в принципе, это нормально для такой должности, и никакого подвига в этом нет", - сказал Орлов.
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Новый год—2020Василий ОрловДед МорозАмурская областьОбщество
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