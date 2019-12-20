Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза

"Встречать Новый год буду по традиции с семьей. В час ночи - в половину второго я уже, к сожалению, хочу спать. У меня не хватает "батарейки", чтобы до шести утра веселиться. Подарки пока не купил, к сожалению. Я бы попросил у Деда Мороза, чтобы в сутках было 30 часов, чтобы все успевать", - сказал Орлов.