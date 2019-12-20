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2019-12-20T09:27+0300
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Роспотребнадзор рассказал, как можно проверить маркировку шубы
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как можно проверить маркировку шубы

04:57 20.12.2019 (обновлено: 09:27 20.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах "Grelka fest"
Участники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах Grelka fest
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники массового горнолыжного спуска в купальных костюмах "Grelka fest"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали советы, на что стоит обратить внимание, проверяя маркировку контрольным (идентификационным) знаком (КИЗ) при выборе меховых изделий, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Как рассказали в ведомстве, выбирая изделия из меха (норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха), нужно убедиться о наличии контрольного знака. КИЗ - это бланк строгой отчетности, на микросхеме которого содержится уникальный номер, присваиваемый изделию в процессе маркировки.
"Если изделие отечественного производства, то КИЗ будет иметь зеленый цвет, для импортных меховых изделий - красный. КИЗ может быть вшит в шов изделия с изнаночной стороны, приклеен на вшитый маркировочный ярлык или навешен в петличное отверстие, вешалку или петлю-застежку переда изделия с одноразовой пломбой", - говорится в сообщении.
Убедиться в соответствии КИЗ приобретаемому изделию можно на сайте Центра развития перспективных технологий - оператора системы цифровой маркировки прослеживания товаров. После ввода уникального номера КИЗ покупателю будет доступна информация о производителе, виде меха, бренде и стране-производителе.
"Продажа немаркированных изделий из меха, или с маркировкой, не соответствующей требованиям, незаконна. Такие изделия подлежат конфискации", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, на меховых товарах должны быть ярлыки с наименования изделия и страны-изготовителя, а также с наименованием изготовителя, его юридического адреса, даты изготовления изделия, цены, размера, вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный).
Девушка в шубе. Архивное фото
4 февраля, 03:51
Власти Кировской области планируют привлекать китайских туристов шубами
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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