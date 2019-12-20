Роспотребнадзор рассказал, как можно проверить маркировку шубы

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Специалисты Специалисты Роспотребнадзора дали советы, на что стоит обратить внимание, проверяя маркировку контрольным (идентификационным) знаком (КИЗ) при выборе меховых изделий, сообщение опубликовано на сайте ведомства

Как рассказали в ведомстве, выбирая изделия из меха (норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха), нужно убедиться о наличии контрольного знака. КИЗ - это бланк строгой отчетности, на микросхеме которого содержится уникальный номер, присваиваемый изделию в процессе маркировки.

"Если изделие отечественного производства, то КИЗ будет иметь зеленый цвет, для импортных меховых изделий - красный. КИЗ может быть вшит в шов изделия с изнаночной стороны, приклеен на вшитый маркировочный ярлык или навешен в петличное отверстие, вешалку или петлю-застежку переда изделия с одноразовой пломбой", - говорится в сообщении.

Убедиться в соответствии КИЗ приобретаемому изделию можно на сайте Центра развития перспективных технологий - оператора системы цифровой маркировки прослеживания товаров. После ввода уникального номера КИЗ покупателю будет доступна информация о производителе, виде меха, бренде и стране-производителе.

"Продажа немаркированных изделий из меха, или с маркировкой, не соответствующей требованиям, незаконна. Такие изделия подлежат конфискации", - подчеркивается в сообщении.