Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург остаются "лидерами" по сбросу загрязненных сточных вод в природные водоемы, говорится в государственном докладе "О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Среди городских агломераций наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в природные водоемы имеют Москва и Санкт-Петербург. При этом значительная часть таких стоков в указанных и иных городах приходится на коммунальные канализации. Крупными загрязнителями являются также Красноярск, Владивосток, Волгоград, Омск, Братск, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Казать, Екатеринбург, Ярославль, Самара, Кемерово, Ростов-на-Дону, Березники, Омск, Иркутск и другие", - говорится в докладе.

Как отмечается в документе, на долю 30 крупнейших городов РФ в 2015 приходилось 34% сброшенных в поверхностные водоемы грязных сточных вод, в 2017 году показатель вырос до 39%, а в 2018 уменьшился до 37%.

"Очень большие сбросы загрязненных – преимущественно производственных – сточных вод в последние годы имели место также с территории в Кировске (Мурманская область), Коряжме и Новодвинске (Архангельская область), Усть-Илимске (Иркутская область), Тольятти (Самарская область) и некоторых других городов", - говорится в докладе.

Согласно данным авторов доклада, неочищенные выбросы в Москве сократились с 2009 года с 1584 миллионов кубометров до 854,6 миллиона кубометров, а в Санкт-Петербурге - с 1105 миллионов кубометров до 951,2 миллиона кубометров. Значительное снижение грязных сточных вод также можно отметить в Волгограде, Красноярске, Самаре, Омске, Перми, Екатеринбурге, Чите и Уфе.

Объем грязных стоков вырос в Магнитогорске и Березниках (Пермский край).