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Ядерные технологии
2019-12-20T03:05+0300
https://ria.ru/20191220/1562618573.html
Постпред США при ООН призвала Иран прекратить обогащение урана в Фордо
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РИА Новости

Постпред США при ООН призвала Иран прекратить обогащение урана в Фордо

03:05 20.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Иран. Архивное фото
ООН, 20 дек – РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Иран немедленно прекратить обогащение урана на объекте в Фордо.
"Иран изначально построил Фордо как укрепленный подземный бункер для секретного обогащения урана. Нет ни одной законной причины для Ирана, чтобы продолжать обогащение на этом объекте", - сказала Крафт.
"Иран должен немедленно прекратить свою деятельность по обогащению урана там", - добавила она.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
18 декабря, 22:43Ядерные технологии
Иран ожидает расширения сотрудничества с Россией по объекту в Фордо
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Ядерные технологииКелли КрафтООНСШАВ мире
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