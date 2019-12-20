Постпред США при ООН призвала Иран прекратить обогащение урана в Фордо

"Иран изначально построил Фордо как укрепленный подземный бункер для секретного обогащения урана. Нет ни одной законной причины для Ирана, чтобы продолжать обогащение на этом объекте", - сказала Крафт.
"Иран должен немедленно прекратить свою деятельность по обогащению урана там", - добавила она.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США и восстановили санкции против Тегерана, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.