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Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2019-12-20T07:34+0300
https://ria.ru/20191220/1562618468.html
В Эстонии настаивают на законности угроз в адрес сотрудников Sputnik
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РИА Новости

В Эстонии настаивают на законности угроз в адрес сотрудников Sputnik

02:46 20.12.2019 (обновлено: 07:34 20.12.2019)
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© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
Студия информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
ТАЛЛИН, 20 дек - РИА Новости. Руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония законны и якобы обусловлены санкциями Евросоюза против гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Ранее Европейская федерация журналистов призвала Таллин не вводить ненужные ограничения на работу журналистов МИА "Россия сегодня", которое не значится ни в одном санкционном списке, заявив, что толкование санкций Евросоюза носит в этом случае необоснованный характер.
По утверждению Рейманда, ограничения, которые действуют в отношении гендиректора МИА "Россия сегодня", подразумевают "заморозку имущества лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц".

"Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги", - сказал Рейманд в интервью порталу эстонского радиовещания.

По его словам, бюро оповестило физлиц, у которых есть с МИА "Россия сегодня" трудовой договор или трудовые отношения, о действующих ограничениях в отношении Дмитрия Киселева. Чиновник пояснил, что бюро информации по отмыванию денег занимается надзором за осуществлением санкций, и "оповещение о санкциях сотрудников Sputnik Эстония связано с выполнением этой функции".
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Угрозы журналистам

Накануне пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщила, что журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.
Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые Евросоюз ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал действия эстонских властей "удивительным цинизмом". Он призвал журналистов добиваться возможности работать в тех странах, которые боятся их информации.
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Как Sputnik Эстония выживают из страны

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. В агентстве работают 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии порядка 30 тысяч евро в качестве налогов.
Как рассказывала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ, в том числе ресурсов МИА "Россия сегодня". Как отмечали в российском МИД, эти действия говорят о явных признаках скоординированной линии Вильнюса, Риги и Таллина и наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления об их приверженности принципам демократии и свободы слова.
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияSputnikДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЭстонияВ мире
Популярные комментарии
А мы должны не симметрично а жёстче ответить на этот враждебный акт и выслать их дипломатов из страны.
20 декабря, 04:56
sstry1967
1400004
Не надо разводить демагогию, мистер Мадис Рейманд, и смешивать права и обязанности физических и юридических лиц. Работники Sputnik Эстония оказывают услуги юридическому лицу, а не Дмитрию Киселеву.
20 декабря, 05:10
llevksm
1000002
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