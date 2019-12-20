В СПЧ выразили соболезнования семье погибшего при стрельбе на Лубянке

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил соболезнования семье погибшего и пострадавшим в результате стрельбы в Москве на Большой Лубянке, сообщается на сайте совета.
"Считаю такие акты проявления экстремизма прямой угрозой всему российскому обществу. В ответ на это оно всегда сплачивалось и вместе преодолевало вызовы. Когда происходят такие атаки, удар принимают на себя сотрудники силовых служб. Спасибо за вашу работу. Уверен, что акты насилия в любом проявлении не могут быть оправданы. Выражаю слова поддержки в связи с сегодняшним происшествием", - цитирует сайт слова Фадеева.
Глава СПЧ выразил надежду на то, что следствие в кратчайшие сроки установит обстоятельства и мотивы преступления, а пострадавшие и семья погибшего получат компенсации.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовно дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.