В СПЧ выразили соболезнования семье погибшего при стрельбе на Лубянке

"Считаю такие акты проявления экстремизма прямой угрозой всему российскому обществу. В ответ на это оно всегда сплачивалось и вместе преодолевало вызовы. Когда происходят такие атаки, удар принимают на себя сотрудники силовых служб. Спасибо за вашу работу. Уверен, что акты насилия в любом проявлении не могут быть оправданы. Выражаю слова поддержки в связи с сегодняшним происшествием", - цитирует сайт слова Фадеева.