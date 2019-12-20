Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" — (глава компании Алексей. — Прим. ред.) Миллер", — отметили в компании.
Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил РИА Новости, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. Он отметил, что пока стороны не намерены сообщать детали, так как соглашение еще должны одобрить в Москве и Киеве.
Министр энергетики России Александр Новак уточнил, что переговоры продолжатся в ближайшее время. Он добавил, что стороны подготовили "детальный протокол", требующий согласования.
"Надеемся, что в ближайшее время мы уже выйдем на окончательные договоренности", — сказал Новак.
Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце года. Согласно европейским нормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт "Газпром" сможет заключить с независимым оператором. Поэтому для перезаключения сделки украинские власти должны создать такую компанию до 1 января.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в среду сообщил, что сертификация новой компании должна завершиться 26 декабря.