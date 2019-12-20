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Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
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РИА Новости

Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске

00:58 20.12.2019 (обновлено: 10:04 20.12.2019)
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© REUTERS / Annegret HilseВице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции после трехсторонних переговоров по газу. 19 декабря 2019
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции после трехсторонних переговоров по газу. 19 декабря 2019
© REUTERS / Annegret Hilse
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель во время пресс-конференции после трехсторонних переговоров по газу. 19 декабря 2019
БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. Переговоры России и Украины по газу продолжатся в пятницу в Минске, сообщили журналистам в "Газпроме".

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" — (глава компании Алексей. — Прим. ред.) Миллер", — отметили в компании.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил РИА Новости, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. Он отметил, что пока стороны не намерены сообщать детали, так как соглашение еще должны одобрить в Москве и Киеве.
Министр энергетики России Александр Новак уточнил, что переговоры продолжатся в ближайшее время. Он добавил, что стороны подготовили "детальный протокол", требующий согласования.
"Надеемся, что в ближайшее время мы уже выйдем на окончательные договоренности", — сказал Новак.
В свою очередь, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия качественно отработали решение по газу и близки к подписанию итогового контракта.
Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце года. Согласно европейским нормам, компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт "Газпром" сможет заключить с независимым оператором. Поэтому для перезаключения сделки украинские власти должны создать такую компанию до 1 января.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в среду сообщил, что сертификация новой компании должна завершиться 26 декабря.
Министр энергетики России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации
Вчера, 23:07
В Минэнерго Украины решение по газу назвали "качественно обработанным"
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Алексей МиллерГазпромЕврокомиссияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Нет доверия к нац. предателям.
20 декабря, 03:37
Славик Е
21022107
И пусть кто-то теперь попробует сказать, что Россия игнорировала переговоры и не пыталась найти компромисс.... )))) Вся Европа уже готова к нклквому решению И НЕ ПО ВИНЕ России ))))
20 декабря, 01:03
DaDeputat alex
73911011
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