Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T20:38+0300
https://ria.ru/20191218/1562548952.html
"Нафтогаз" оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
https://cdn22.img.ria.ru/images/142151/10/1421511082_0:212:2885:1835_1036x0_80_0_0_43eba39d2dcacdd75c23e1209837c606.jpg
РИА Новости

"Нафтогаз" оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

18:45 18.12.2019 (обновлено: 20:38 18.12.2019)
50392
© РИА Новости / Нафтогаз Украины / Перейти в фотобанкГлава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
© РИА Новости / Нафтогаз Украины
Перейти в фотобанк
Глава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев. Архивное фото
КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
"В математике есть такая концепция — непрерывно стремится к нулю с каждой минутой. Но надеемся на лучшее", — сказал Коболев в ходе дискуссии на тему создания нового украинского оператора газотранспортной системы, которую транслировали на странице "Нафтогаза" в Facebook.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
17 декабря, 19:35
Больше не "Нафтогаз". В ЕС заявили о новом операторе ГТС на Украине
Он также сообщил, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины должна 26 декабря завершить сертификацию оператора и утвердить тарифы на транспортировку газа.
По словам Коболева, 1 января 2020 года должны быть подписаны акты, которые переведут активы и акции нового оператора из группы "Нафтогаз" в ведение Минфина и компании "Магистральные газопроводы Украины".
Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза накануне признал, что создание независимого оператора ГТС на Украине завершено.
Выделение этой структуры из "Нафтогаза" и ее сертификация было одним из условий Еврокомиссии для подписания нового контракта на транзит газа по европейским правилам.
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
17 декабря, 10:59
Time: "Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины

Переговоры о транзите

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения.
Россия настаивает, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович накануне написал в твиттере, что следующий раунд трехсторонних консультаций запланирован на 19 декабря.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
17 декабря, 22:52
В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
296147961782
Обсудить 47
Юрий ВитренкоАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вот и хорошо. Как говорит русская поговорка: "баба с воза - кобыле легче"... А пан Зе пускай чешет свою потылицу.
18 декабря, 18:49
Владимир Белогорский
136500753
"В математике есть такая концепция – непрерывно стремится к нулю с каждой минутой." - интересная на Украине математика, ничего не скажешь.
18 декабря, 18:53
Naum Vygodsky
4252102232
Рекомендуем
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Комитет сената США одобрил пакет антироссийских санкций
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
На сирийскую армию напали сотни боевиков
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку — 2"
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Раде подсчитали убытки от прекращения поставок газа из России
Крымский мост
Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Здание международного аэропорта Домодедово. Архивное фото
В аэропорту Домодедово задержали около 40 израильтян
Флаг России на одном из зданий в Старом городе в Таллине
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Рабочие на газоизмерительной станции
В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"
Севастополь. Крым
В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния