"Нафтогаз" оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Глава украинской компании " Глава украинской компании " Нафтогаз Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".

"В математике есть такая концепция — непрерывно стремится к нулю с каждой минутой. Но надеемся на лучшее", — сказал Коболев в ходе дискуссии на тему создания нового украинского оператора газотранспортной системы, которую транслировали на странице "Нафтогаза" в Facebook

Он также сообщил, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины должна 26 декабря завершить сертификацию оператора и утвердить тарифы на транспортировку газа.

По словам Коболева, 1 января 2020 года должны быть подписаны акты, которые переведут активы и акции нового оператора из группы "Нафтогаз" в ведение Минфина и компании "Магистральные газопроводы Украины".

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза накануне признал, что создание независимого оператора ГТС на Украине завершено.

Выделение этой структуры из "Нафтогаза" и ее сертификация было одним из условий Еврокомиссии для подписания нового контракта на транзит газа по европейским правилам.

Переговоры о транзите

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце этого года. Москва и Киев проводят двусторонние переговоры, а также встречи в формате Россия — Украина — Еврокомиссия, чтобы договориться о заключении нового соглашения.

Россия настаивает, что контракт может быть подписан только на условиях взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.

В свою очередь, Украина эти условия считает неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.