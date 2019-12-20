При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. При При стрельбе на Большой Лубянке в центре Москвы у здания ФСБ погиб сотрудник ведомства.

В Следственном комитете уточнили, что пострадали пять человек, среди них один гражданский.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

Как ранее сообщили в ЦОС ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. По данным ФСБ, преступник нейтрализован, его личность устанавливается. Позже в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.

Движение автомобилей вокруг Лубянки частично восстановлено. Так, открыто движение по улице Солянка и Китайгородскому проезду, а также по улице Сретенка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке в центральный аппарат Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину докладывают всю оперативную информацию о ситуации в центре Москвы.

"Прямая угроза обществу"

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил соболезнования семье погибшего и пострадавшим в результате стрельбы в Москве на Большой Лубянке, сообщается на сайте совета.

Фадеев также назвал случившееся "прямой угрозой всему российскому обществу". Он выразил уверенность, что акты насилия не могут иметь оправдания.

Свидетельства очевидцев

РЕН ТВ ", что услышал ее, когда находился на Кузнецком мосту, не доходя до метро. По словам одного из них, стрельба велась очередями. Мужчина рассказал "", что услышал ее, когда находился на Кузнецком мосту, не доходя до метро.