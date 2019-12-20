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При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
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РИА Новости

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

00:56 20.12.2019 (обновлено: 07:43 20.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
 Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. При стрельбе на Большой Лубянке в центре Москвы у здания ФСБ погиб сотрудник ведомства.
В Следственном комитете уточнили, что пострадали пять человек, среди них один гражданский.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

Как ранее сообщили в ЦОС ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. По данным ФСБ, преступник нейтрализован, его личность устанавливается. Позже в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.
Движение автомобилей вокруг Лубянки частично восстановлено. Так, открыто движение по улице Солянка и Китайгородскому проезду, а также по улице Сретенка.
Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
Вчера, 22:30
Росгвардия помогла эвакуировать людей с места стрельбы у здания ФСБ
Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке в центральный аппарат Следственного комитета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину докладывают всю оперативную информацию о ситуации в центре Москвы.

"Прямая угроза обществу"

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выразил соболезнования семье погибшего и пострадавшим в результате стрельбы в Москве на Большой Лубянке, сообщается на сайте совета.
Фадеев также назвал случившееся "прямой угрозой всему российскому обществу". Он выразил уверенность, что акты насилия не могут иметь оправдания.

Свидетельства очевидцев

Очевидцы стрельбы около здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы рассказали подробности происшествия.
По словам одного из них, стрельба велась очередями. Мужчина рассказал "РЕН ТВ", что услышал ее, когда находился на Кузнецком мосту, не доходя до метро.
О реакции людей на стрельбу рассказала другая очевидица, работающая в близлежащей кофейне. По ее словам, все началось около 18:10, и она не сразу поняла, что случилось. Девушка отметила, что прохожие в момент ЧП не паниковали. При этом полицейские попросили сотрудников близлежащих заведений закрыть все двери.
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Вчера, 21:25
Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеФСБ РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
"Прямая угроза всему российскому обществу"? Это всё то, что сегодня делает наше правительство внутри государства, вот это чистой воды угроза!
20 декабря, 07:00
VFVladislav First
95000028
Мы еще посмотрим, что будет твориться в стране, когда появится целая армия безработных мужчин в возрасте от 60 до 65 лет... согласен, большей угрозы чем правительство обществу, не приносит никто.
20 декабря, 07:39
nnemetsms
65000013
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