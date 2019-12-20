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Британский эксперт назвал три варианта развития ситуации вокруг Brexit
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РИА Новости

Британский эксперт назвал три варианта развития ситуации вокруг Brexit

00:18 20.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги Великобритании и ЕС
Флаги Великобритании и ЕС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги Великобритании и ЕС. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Ситуация вокруг Brexit может развиваться по трем сценариям, не исключен и самый жесткий для Британии вариант: отсутствие двусторонних соглашений с Евросоюзом к концу переходного периода, рассказал в интервью РИА Новости директор центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер.
Британское правительство в четверг объявило, что приоритетами кабинета министров станут выход Великобритании из ЕС 31 января 2020 года и формирование новых отношений с Евросоюзом после этого. Законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС будет внесен в парламент уже в пятницу, а окончательное принятие планируется на январь.
"В краткосрочной перспективе (парламентское) большинство Бориса Джонсона означает, что Brexit - решенный вопрос, хотя бы относительно того, что согласованное им с ЕС соглашение о выходе сейчас гарантированно проходит через парламент (утверждается). Это означает, что Британия выйдет из Евросоюза к 31 января следующего года... И, в сущности, возможны три сценария (дальнейшего развития событий)", - сказал ученый.
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Три варианта

В первом случае Британия может покинуть Евросоюз с "эффектом выхода без сделки" к концу переходного периода, который ограничивается 2020 годом. Правительство Соединенного Королевства заявляло, что не собирается просить о продлении этого переходного периода - фактически членства в ЕС, - а это означает что шансы "жесткого выхода" повышаются, считает эксперт. При этом британские СМИ уже отмечали тот факт, что менее чем за год правительству предстоит согласовать с ЕС формат будущего сотрудничество во всех сферах, а такая работа еще не началась.
"Второй вариант: выход с базовой торговой сделкой - нулевые или минимальные пошлины, но, что критично, с признанием действия норм ЕС во многих сферах, в том числе трудовом законодательстве, стандартах защиты прав потребителей, природоохранных норм. Это может создать проблемы в ряде отраслей экономики, зависимых от поставки компонентов или сырья в точные сроки и постоянно, а также в сфере обслуживания", - отметил эксперт.
В качестве третьего сценария Brexit он назвал заключение соглашения о тесном сотрудничестве с ЕС, подобному так называемой "норвежской модели" или основанному на принципах единого рынка.
"Но это также выглядит ужасным, так как на деле похоже на членство в том же Евросоюзе, но без каких-либо полномочий", - сказал де Рюйтер.
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Как долго

Говоря о том, сколько могут продлиться переговоры с ЕС по двусторонним соглашениям, профессор отметил, что все будет зависеть от того, к какому результату будет стремиться сама Британия.
"Помимо уже сказанного, все зависит от того, насколько сильно это правительство хочет добиться расхождения в нормах регулирования (Британии и ЕС). Третий сценарий потребует года, второй вариант - не менее трех лет (по словам главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье). Первый сценарий осуществим к концу года", - сказал эксперт.
В ответ на вопрос о том, чем, по его мнению, закончится вторая фаза переговоров с Евросоюзом об условиях "развода", собеседник агентства назвал два варианта.
"Я думаю, что Британия или останется на европейской орбите регулирования (несмотря на провозглашаемые правительством намерения), или выйдет из зоны ЕС, и отношения с Евросоюзом для Лондона будут определяться как для базового члена ВТО. Это де-факто выход без сделки, и такой вариант возможен к январю 2021 года", - рассказал де Рюйтер.
Он невысоко оценил шансы на успех британской группы переговорщиков и навал ее откровенно слабой.
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"Попросту сказать: нет, британская группа переговорщиков совсем не сильная. Что мы видим? С одной стороны, страна с населением в 60 миллионов человек, которая не имела опыта ведения торговых переговоров в последние 40 лет, с другой стороны - экономический блок с населением в 400 миллионов. Ну какое это соперничество? Все карты у европейцев", - констатировал ученый.
Профессор не стал исключать вероятности продления переходного периода из-за неспособности сторон быстро найти устраивающие всех решения. Однако эксперт подчеркнул, что такое продление маловероятно из-за того, что правительство Джонсона хочет как можно скорее вывести страну из Евросоюза.
"Учитывая подтвержденные недавно намерения правительства завершить так называемый переходный период до конца года, крайне трудно прогнозировать продление. Но я бы его не исключал", - сказал де Рюйтер.
Двенадцатого декабря состоялись всеобщие выборы, на которых правящая Консервативная партия одержала фантастическую победу: теперь ее представителей в парламенте на 80 человек больше, чем депутатов от всех остальных партий. Это означает, что правительство не только может легко обеспечить принятие соглашения с ЕС об условиях выхода Великобритании, но и провести, по сути, любую другую политическую инициативу.
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Выход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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