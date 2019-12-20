Защита от кори: мигрантам предлагают привиться

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Ленинградской области трудовым мигрантам предоставляют возможность привиться от кори, чтобы снизить вероятность заражения населения региона.

В декабре 2019 года компания "Единый медицинский центр", которая проявила себя как представитель социально ответственного бизнеса, по соглашению с администрацией области начала проведение вакцинации иностранных граждан. В общей сложности в 2019-2020 годах будет сделано десять тысяч прививок, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"На базе Единого медицинского центра медицинское заключение получают все иностранные граждане, желающие получить патент для осуществления трудовой деятельности в Ленинградской области. Мы постоянно мониторим эпидемиологическую ситуацию и, учитывая высокие риски завоза инфекции в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, считаем своим долгом подключиться к реализации профилактических мероприятий, проводимых Роспотребнадзором, поэтому мы подали заявку на получение квоты на вакцины", — заявил главный врач центра Дмитрий Широкий.

По словам главного санитарного врача по Ленинградской области Ольги Историк, проблема заболевания корью среди трудовых мигрантов для региона особо актуальна. В странах, откуда наблюдается основной поток мигрантов в СЗФО, в 2019 году сложилась крайне неблагоприятная ситуация с корью: так, в Кыргызстане было зарегистрировано 2228 случаев заболевания, а на территории Украины — 56 802 случая. В 2019 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области лабораторно подтверждено 103 случая заболевания корью, из которых пять приходится на граждан Украины, а шесть — на граждан Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

"В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией заболеваемости корью в Ленобласти в ноябре издано постановление главного государственного санитарного врача по Ленобласти "Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации", — сообщила Ольга Историк.