Найдены самые дешевые авиабилеты с вылетом из Москвы на Новый год

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Дешевле всего из Москвы на новогодние праздники можно улететь в Санкт-Петербург, Минск и Лондон, свидетельствуют данные Aviasales.
Согласно статистике сервиса, более половины россиян покупают авиабилеты в последний момент, то есть максимум за неделю. Из-за этого путешественники переплачивают, но еще есть время спланировать бюджетную поездку.
Билеты в Санкт-Петербург с вылетом 28 декабря и прилетом второго января обратно в Москву доступны за 5500 рублей. Билеты в Казань обойдутся в 6900 рублей, а, вылетая в Калининград 29 декабря с возвращением домой 2 января, путешественник заплатит около 8500 рублей.
Из зарубежных направлений эксперты отмечают Лондон: за 7500 рублей можно улететь 28 декабря и вернуться 3 января. Так же есть возможность улететь в Минск 31 декабря и вернуться 3 января за 6500 рублей. Билеты в Берлин в обе стороны обойдутся в 13 тысяч рублей.
Жители Санкт-Петербурга могут слетать на Новый Год в Москву за 4900 рублей. В Лондон петербуржцам лететь дешевле, чем москвичам – с вылетом 30 декабря и возвратом второго января билеты стоят 5900 рублей. В столицу билеты обойдутся в 4800 рублей, а в Сочи 30 декабря и вернуться шестого января можно за 13300. За новогоднее путешествие в Будапешт петербуржцы заплатят 14 тысяч рублей. Примерно столько же стоит поездка в Гамбург – 14300 рублей.