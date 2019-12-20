Найдены самые дешевые авиабилеты с вылетом из Москвы на Новый год

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Дешевле всего из Москвы на новогодние праздники можно улететь в Санкт-Петербург, Минск и Лондон, свидетельствуют данные Aviasales.

Согласно статистике сервиса, более половины россиян покупают авиабилеты в последний момент, то есть максимум за неделю. Из-за этого путешественники переплачивают, но еще есть время спланировать бюджетную поездку.

Билеты в Санкт-Петербург с вылетом 28 декабря и прилетом второго января обратно в Москву доступны за 5500 рублей. Билеты в Казань обойдутся в 6900 рублей, а, вылетая в Калининград 29 декабря с возвращением домой 2 января, путешественник заплатит около 8500 рублей.

Из зарубежных направлений эксперты отмечают Лондон: за 7500 рублей можно улететь 28 декабря и вернуться 3 января. Так же есть возможность улететь в Минск 31 декабря и вернуться 3 января за 6500 рублей. Билеты в Берлин в обе стороны обойдутся в 13 тысяч рублей.