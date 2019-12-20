Лучшие фото недели: буйство Сант, парад красавиц и девушки-маркшейдеры

"Мисс Франция — 2020" Клеманс Ботино из Гваделупы выступает на конкурсе красоты в Марселе.
"Мисс Франция — 2020" Клеманс Ботино из Гваделупы выступает на конкурсе красоты в Марселе.
Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Участницы ежегодного фестиваля SantaCon на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Акция протеста против земельной реформы в Киеве.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании.
Беспорядки в Нью-Дели.
Победительница конкурса "Мисс мира 2019" Тони-Энн Сингх с Ямайки.
Девушки фотографируются на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве.
Девушки фотографируются на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве.
Детеныш леопарда, спасенный от контрабандистов в Индонезии.
Ученики балетной студии, организованной кенийским танцором Майком Вамайей, выступают в трущобах Найроби.
Ученики балетной студии, организованной кенийским танцором Майком Вамайей, выступают в трущобах Найроби.
Вулкан Асо на острове Кюсю в Японии.
Кухня в коммунальной квартире Большого театра, в которой Майя Плисецкая жила в послевоенные годы, на выставке-инсталляции к 95-летию со дня рождения балерины.
Кухня в коммунальной квартире Большого театра, в которой Майя Плисецкая жила в послевоенные годы, на выставке-инсталляции к 95-летию со дня рождения балерины.
Забег Санта-Клаусов в плавках Santa Speedo Run в Бостоне.
Женщина спорит с полицейским на акции протеста в Чили.
Танцоры готовятся представить свой номер на уличном фестивале в Бангкоке.
Танцоры готовятся представить свой номер на уличном фестивале в Бангкоке.
Природные пожары в Австралии.
"Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске.
Протестующие на демонстрации в Лионе.
Протестующие на демонстрации в Лионе.
Новогодний бал в Краснодарском президентском кадетском училище.
Новогодний бал в Краснодарском президентском кадетском училище.
Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин в здании Государственной думы.
Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин в здании Государственной думы.
Маркшейдеры на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области.
Маркшейдеры на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области.
Жительница Новоазовского района Донецкой области в огороде своего дома.
Жительница Новоазовского района Донецкой области в огороде своего дома.
Чирлидеры команды Dallas Cowboys выступают в новогодних костюмах.
Чирлидеры команды Dallas Cowboys выступают в новогодних костюмах.
Местные жители плывут на лодке по затопленной дороге в Индонезии.
Участники IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участники IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Продажа абхазских мандаринов в Сочи.
Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".
Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".
Девушка с воздушным змеем на пляже в Дохе.
Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между казанским УНИКСом и стамбульской "Дарушшафакой".
Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между казанским УНИКСом и стамбульской "Дарушшафакой".