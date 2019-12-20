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2019-12-20T16:05+0300
https://ria.ru/20191220/1562600469.html
Лучшие фото недели: буйство Сант, парад красавиц и девушки-маркшейдеры
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РИА Новости

Лучшие фото недели: буйство Сант, парад красавиц и девушки-маркшейдеры

12:31 20.12.2019 (обновлено: 16:05 20.12.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Christophe Simon

"Мисс Франция — 2020" Клеманс Ботино из Гваделупы выступает на конкурсе красоты в Марселе.

Мисс Франция — 2020 Клеменс Ботино из Гваделупы выступает во время конкурса красоты в Марселе. 14 декабря 2019 года
1 из 30

"Мисс Франция — 2020" Клеманс Ботино из Гваделупы выступает на конкурсе красоты в Марселе.

© AFP 2019 / Christophe Simon
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресн
2 из 30

Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
3 из 30

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© AFP 2019 / Timothy A. Clary

Участницы ежегодного фестиваля SantaCon на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Участницы ежегодного SantaCon на площади отца Даффи, Таймс-сквер. 14 декабря 2019 года
4 из 30

Участницы ежегодного фестиваля SantaCon на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Timothy A. Clary
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Акция протеста против земельной реформы в Киеве.

Сотрудники полиции во время акции протеста против земельной реформы в Киеве
5 из 30

Акция протеста против земельной реформы в Киеве.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Leah Millis

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании.

Президент США Дональд Трамп
6 из 30

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании.

© REUTERS / Leah Millis
© REUTERS / Adnan Abidi

Беспорядки в Нью-Дели.

Мужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года
7 из 30

Беспорядки в Нью-Дели.

© REUTERS / Adnan Abidi
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas

Победительница конкурса "Мисс мира 2019" Тони-Энн Сингх с Ямайки.

Мисс мира 2019 Тони-Энн Сингх из Ямайки
8 из 30

Победительница конкурса "Мисс мира 2019" Тони-Энн Сингх с Ямайки.

© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Девушки фотографируются на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве.

Девушки фотографируются на фестивале Путешествие в Рождество на Манежной площади в Москве
9 из 30

Девушки фотографируются на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© REUTERS / Antara Foto/FB Anggoro

Детеныш леопарда, спасенный от контрабандистов в Индонезии.

Детеныш леопарда, который был спасен от попытки контрабанды, пьет молоко из бутылки в провинции Риау, Индонезия. 16 декабря 2019
10 из 30

Детеныш леопарда, спасенный от контрабандистов в Индонезии.

© REUTERS / Antara Foto/FB Anggoro
© AFP 2019 / Yasuyoshi Chiba

Ученики балетной студии, организованной кенийским танцором Майком Вамайей, выступают в трущобах Найроби.

Участники Проект Элиму выступают во время презентации в трущобах Кибера в Найроби, Кения
11 из 30

Ученики балетной студии, организованной кенийским танцором Майком Вамайей, выступают в трущобах Найроби.

© AFP 2019 / Yasuyoshi Chiba
© AFP 2019 / Charly Triballeau

Вулкан Асо на острове Кюсю в Японии.

Женщина стоит возле действующего вулкана в городе Асо в префектуре Кумамото
12 из 30

Вулкан Асо на острове Кюсю в Японии.

© AFP 2019 / Charly Triballeau
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Кухня в коммунальной квартире Большого театра, в которой Майя Плисецкая жила в послевоенные годы, на выставке-инсталляции к 95-летию со дня рождения балерины.

Выставка-инсталляция Я, Майя Плисецкая в Москве
13 из 30

Кухня в коммунальной квартире Большого театра, в которой Майя Плисецкая жила в послевоенные годы, на выставке-инсталляции к 95-летию со дня рождения балерины.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© AFP 2019 / Joseph Prezioso

Забег Санта-Клаусов в плавках Santa Speedo Run в Бостоне.

Забег Санта-Клаусов в Бостоне, штат Массачусетс
14 из 30

Забег Санта-Клаусов в плавках Santa Speedo Run в Бостоне.

© AFP 2019 / Joseph Prezioso
© REUTERS / Ricardo Moraes

Женщина спорит с полицейским на акции протеста в Чили.

Женщина спорит с сотрудником ОМОНа во время протестов в Чили
15 из 30

Женщина спорит с полицейским на акции протеста в Чили.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© AFP 2019 / Mladen Antonov

Танцоры готовятся представить свой номер на уличном фестивале в Бангкоке.

Танцоры готовятся выступить на уличном фестивале в Бангкоке
16 из 30

Танцоры готовятся представить свой номер на уличном фестивале в Бангкоке.

© AFP 2019 / Mladen Antonov
© AFP 2019 / Peter Parks

Природные пожары в Австралии.

Горящий автомобиль во время пожаров в Балморале, Австралия
17 из 30

Природные пожары в Австралии.

© AFP 2019 / Peter Parks
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанк

"Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске.

Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
18 из 30

"Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске.

© РИА Новости / Олег Смыслов
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© AP Photo / Laurent Cipriani

Протестующие на демонстрации в Лионе.

Протестующие во время демонстрации в Лионе, Франция
19 из 30

Протестующие на демонстрации в Лионе.

© AP Photo / Laurent Cipriani
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Новогодний бал в Краснодарском президентском кадетском училище.

Кадетский бал в Краснодаре
20 из 30

Новогодний бал в Краснодарском президентском кадетском училище.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин в здании Государственной думы.

Премьер-министр РФ Д. Медведев принял участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
21 из 30

Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин в здании Государственной думы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Маркшейдеры на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области.

Гайский горно-обогатительный комбинат
22 из 30

Маркшейдеры на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Жительница Новоазовского района Донецкой области в огороде своего дома.

Местная жительница в огороде своего дома в Новоазовском районе Донецкой области
23 из 30

Жительница Новоазовского района Донецкой области в огороде своего дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© AFP 2019 / Getty Images/ Tom Pennington

Чирлидеры команды Dallas Cowboys выступают в новогодних костюмах.

Чирлидеры команды Dallas Cowboys выступают в новогодних костюмах
24 из 30

Чирлидеры команды Dallas Cowboys выступают в новогодних костюмах.

© AFP 2019 / Getty Images/ Tom Pennington
© AFP 2019 / Timur Matahari

Местные жители плывут на лодке по затопленной дороге в Индонезии.

Жители добираются на лодке через затопленную дорогу в Дайехколоте, Индонезия
25 из 30

Местные жители плывут на лодке по затопленной дороге в Индонезии.

© AFP 2019 / Timur Matahari
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Участники IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе в Москве.
26 из 30

Участники IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Продажа абхазских мандаринов в Сочи.

Торговля мандаринами из Абхазии около границы на улице Урожайной в Сочи
27 из 30

Продажа абхазских мандаринов в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Ледовое шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств
28 из 30

Фигуристы Татьяна Навка и Петр Чернышев в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

© РИА Новости / Антон Денисов
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© REUTERS / Corinna Kern

Девушка с воздушным змеем на пляже в Дохе.

Девушка с воздушным змеем на пляже в Дохе, Катар
29 из 30

Девушка с воздушным змеем на пляже в Дохе.

© REUTERS / Corinna Kern
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между казанским УНИКСом и стамбульской "Дарушшафакой".

Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу
30 из 30

Девушки из группы поддержки выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между казанским УНИКСом и стамбульской "Дарушшафакой".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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