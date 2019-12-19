"Газпром" и "Оператор ГТС Украины" проведут переговоры в субботу

БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. "Газпром" и новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины" проведут переговоры в субботу на техническом уровне, заявил журналистам глава украинской компании Сергей Макогон.
"У нас будет двусторонняя встреча с "Газпромом" в субботу", - заявил он, добавив, что это будет встреча на техническом уровне.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил по итогам переговоров в четверг, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. По его словам, оно будет рассмотрено в Москве и Киеве, и только после одобрения сторонами оно будет подписано.
Переговоры делегаций России и Украины при участии ЕК и ФРГ прошли в четверг в Берлине. В состав российской делегации вошли глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, украинской - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.