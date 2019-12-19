"Газпром" и "Оператор ГТС Украины" проведут переговоры в субботу

"У нас будет двусторонняя встреча с "Газпромом" в субботу", - заявил он, добавив, что это будет встреча на техническом уровне.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил по итогам переговоров в четверг, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. По его словам, оно будет рассмотрено в Москве и Киеве, и только после одобрения сторонами оно будет подписано.

Переговоры делегаций России и Украины при участии ЕК и ФРГ прошли в четверг в Берлине. В состав российской делегации вошли глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, украинской - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.