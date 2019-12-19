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В Москве частично восстановили движение автомобилей вокруг Лубянки
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РИА Новости

В Москве частично восстановили движение автомобилей вокруг Лубянки

23:08 19.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС на Лубянской площади, где у здания ФСБ произошла стрельба
Сотрудники ДПС на Лубянской площади, где у здания ФСБ произошла стрельба
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Движение автомобилей по улице Солянка и Китайгородскому проезду в центре Москвы открыто, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Вчера, 21:25
Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве
"Открыто движение по улице Солянка и Китайгородскому проезду. Открыто движение транспорта по улице Сретенка", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.
Кадры с места стрельбы на Кузнецком мосту
Вчера, 19:56
Опубликовано видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
113142
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)ФСБ РФМоскваПроисшествия
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