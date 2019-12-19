В Москве частично восстановили движение автомобилей вокруг Лубянки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Движение автомобилей по улице Солянка и Китайгородскому проезду в центре Москвы открыто, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.
"Открыто движение по улице Солянка и Китайгородскому проезду. Открыто движение транспорта по улице Сретенка", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.