РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.

"Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения", — сказал он.

По его словам, соглашение между странами будет обсуждаться в пятницу.

Он отметил, что пока стороны не намерены сообщать детали, так как соглашение еще должны одобрить в Москве и Киеве.

Глава Минэнерго Александр Новак подтвердил, что Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.

В свою очередь, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев качественно отработали решение по газу. По его словам, оно приближает страны к подписанию итогового договора.

Новый оператор ГТС Украины намерен провести техническую встречу с "Газпромом" в субботу.

Ранее "Нафтогаз" передал акции оператора холдингу "Магистральные газопроводы Украины", подконтрольному Минфину. Новая компания начнет деятельность с 1 января 2020 года.