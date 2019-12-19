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РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
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РИА Новости

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

22:50 19.12.2019 (обновлено: 05:57 20.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
"Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения", — сказал он.
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По его словам, соглашение между странами будет обсуждаться в пятницу.
Он отметил, что пока стороны не намерены сообщать детали, так как соглашение еще должны одобрить в Москве и Киеве.
Глава Минэнерго Александр Новак подтвердил, что Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.
В свою очередь, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев качественно отработали решение по газу. По его словам, оно приближает страны к подписанию итогового договора.
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Ранее "Нафтогаз" передал акции оператора холдингу "Магистральные газопроводы Украины", подконтрольному Минфину. Новая компания начнет деятельность с 1 января 2020 года.
Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце года. Согласно европейским нормам компания — оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливо предприятий. Новый контракт "Газпром" сможет заключить с независимым оператором. Поэтому для перезаключения сделки украинские власти должны создать такую компанию до 1 января.
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История газовых конфликтов России и Украины
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Ситуация на УкраинеЕврокомиссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Что и требовалось доказать! Не только газ дадут, а ещё и приплатят. а уж как щеки надували....
19 декабря, 23:46
Игорь Дьяченко
29833134691
Наконец-то нормальные новости начались. А то 4 часа вакханалия творилась, то про больницы рассказывали и нищету, потом стрельба началась в Москве, у какого-то бедного ипотечника нервы сдали. Сейчас хоть про Украину начали слава богу, всё хорошо опять.
19 декабря, 23:11
Vova Elzin
101741033152
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