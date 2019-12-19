РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
"Я благодарю министра экономики и энергетики Германии за то, что принял нас сегодня и помог в выработке соглашения", — сказал он.
По его словам, соглашение между странами будет обсуждаться в пятницу.
Он отметил, что пока стороны не намерены сообщать детали, так как соглашение еще должны одобрить в Москве и Киеве.
Глава Минэнерго Александр Новак подтвердил, что Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности.
В свою очередь, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Москва и Киев качественно отработали решение по газу. По его словам, оно приближает страны к подписанию итогового договора.
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