В Майами сгорела яхта певца Марка Энтони

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Яхта известного американского певца Марка Энтони была уничтожена в результате пожара на пристани в Майами, передает телеканал Яхта известного американского певца Марка Энтони была уничтожена в результате пожара на пристани в Майами, передает телеканал CBS4 Miami

Яхта длиной почти 40 метров загорелась в среду вечером, в ее тушении принимали участие несколько десятков пожарных. Дым от пожара был виден из центра города.

Представитель певца заявила, что он "находится за границей и не комментирует (произошедшее)". По ее словам, два члена экипажа покинули яхту вовремя и находятся в безопасности.

Причина возникновения пожара не известна.

По данным телеканала, яхта Марка Энтони стоила около семи миллионов долларов, в ней было пять кают со спальными местами на 12 человек. На ней также располагалась зона для барбекю, джакузи, стоянка для гидроциклов и имелось спутниковое телевидение. Как сообщает портал TMZ, яхта была выставлена на продажу в этом году.