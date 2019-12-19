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Культура
2019-12-19T22:44+0300
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В Майами сгорела яхта певца Марка Энтони
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РИА Новости

В Майами сгорела яхта певца Марка Энтони

22:44 19.12.2019
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© AP Photo / Matt SaylesДженнифер Лопес и Марк Энтони
Дженнифер Лопес и Марк Энтони
© AP Photo / Matt Sayles
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Яхта известного американского певца Марка Энтони была уничтожена в результате пожара на пристани в Майами, передает телеканал CBS4 Miami.
Яхта длиной почти 40 метров загорелась в среду вечером, в ее тушении принимали участие несколько десятков пожарных. Дым от пожара был виден из центра города.
Представитель певца заявила, что он "находится за границей и не комментирует (произошедшее)". По ее словам, два члена экипажа покинули яхту вовремя и находятся в безопасности.
Причина возникновения пожара не известна.
По данным телеканала, яхта Марка Энтони стоила около семи миллионов долларов, в ней было пять кают со спальными местами на 12 человек. На ней также располагалась зона для барбекю, джакузи, стоянка для гидроциклов и имелось спутниковое телевидение. Как сообщает портал TMZ, яхта была выставлена на продажу в этом году.
Помимо своей карьеры певца стиля "сальса" Энтони снимался в таких известных кинокартинах, как "Хакеры", "Воскрешая мертвецов" и "Гнев". Исполнитель был женат на популярной певице Дженнифер Лопес.
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КультураДженнифер ЛопесМайамиПроисшествияВ мире
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