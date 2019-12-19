Росгвардия помогла эвакуировать людей с места стрельбы у здания ФСБ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии помогали эвакуировать прохожих с Лубянки, где в четверг вечером произошла стрельба, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Преступник действовал один, он нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.
"Для безопасности граждан, которые в это время находились рядом с местом происшествия, росгвардейцы организовали оцепление. Кроме того сотрудники Росгвардии обеспечили эвакуацию прохожих и осмотр территории. Также в проводимых мероприятиях на месте происшествия задействованы специальные подразделения Росгвардии", - говорится в сообщении.
Добавляется, что среди сотрудников ведомства пострадавших нет.