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Росгвардия помогла эвакуировать людей с места стрельбы у здания ФСБ
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РИА Новости

Росгвардия помогла эвакуировать людей с места стрельбы у здания ФСБ

22:30 19.12.2019 (обновлено: 22:33 19.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
 Автомобили ФСБ, Росгвардии и полиции на Лубянской площади в Москве, где у здания ФСБ произошла стрельба
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии помогали эвакуировать прохожих с Лубянки, где в четверг вечером произошла стрельба, сообщается на сайте ведомства.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Преступник действовал один, он нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.
Бойцы СОБРа у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
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Очевидцы рассказали о стрельбе около здания ФСБ в Москве
"Для безопасности граждан, которые в это время находились рядом с местом происшествия, росгвардейцы организовали оцепление. Кроме того сотрудники Росгвардии обеспечили эвакуацию прохожих и осмотр территории. Также в проводимых мероприятиях на месте происшествия задействованы специальные подразделения Росгвардии", - говорится в сообщении.
Добавляется, что среди сотрудников ведомства пострадавших нет.
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Опубликовано видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
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Стрельба у здания ФСБ в МосквеРосгвардияФСБ РФМоскваБезопасностьПроисшествия
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