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ЛНР намерена восстановить железнодорожное сообщение с Россией
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РИА Новости

ЛНР намерена восстановить железнодорожное сообщение с Россией

21:50 19.12.2019 (обновлено: 22:52 19.12.2019)
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПассажирский поезд на вокзале в Луганске
Пассажирский поезд на вокзале в Луганске
© РИА Новости / Олеся Потапова
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, остановленное в 2014 году из-за боевых действий в Донбассе, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник во время личного приема жителей в городе Брянке.
"Безусловно, в планах это все есть. Мало того что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это еще и вопрос политического характера <…> Поезд Луганск — Москва в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет", — заявил он.
Железная дорога
16 декабря, 10:43
Глава МИД Украины не исключил возобновления железнодорожного сообщения с Донбассом
Глава ЛНР пояснил, что пока о конкретной дате говорить рано. При этом он отметил, что много участков железной дороги разрушены, к тому же пути давно не ремонтировались, поэтому перед запуском их необходимо восстановить.
В сентябре о планах возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией, в частности в Москву и Санкт-Петербург, говорил глава ДНР Денис Пушилин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРоссияВ мире
Популярные комментарии
интересно уже просчитали стоимость и целесообразность возобновления железнодорожного сообщения
19 декабря, 21:58
Иван Иванов
0000127
Стоимость не имеет значения.
19 декабря, 22:05
llevone2017
2600000
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