ЛНР намерена восстановить железнодорожное сообщение с Россией

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, остановленное в 2014 году из-за боевых действий в Донбассе, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник во время личного приема жителей в городе Брянке.

"Безусловно, в планах это все есть. Мало того что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это еще и вопрос политического характера <…> Поезд Луганск — Москва в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет", — заявил он.

Глава ЛНР пояснил, что пока о конкретной дате говорить рано. При этом он отметил, что много участков железной дороги разрушены, к тому же пути давно не ремонтировались, поэтому перед запуском их необходимо восстановить.