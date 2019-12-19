В Берлине готовы к подписанию документов по итогам газовых переговоров

БЕРЛИН, 19 дек - РИА Новости. Стол для подписания документов приготовили в министерстве экономики и энергетики ФРГ, где запланирована пресс-конференция по итогам газовых переговоров России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
На столе присутствуют три флага - России, Украины и Еврокомиссии, а также две ручки.
Также подготовлены места для заявлений спикеров. Судя по ним, помимо традиционных участников трехсторонних газовых переговоров - министров энергетики России и Украины, а также вице-президента ЕК, ожидается выступление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера.
Двусторонние переговоры делегаций России и Украины в Берлине продолжаются уже более шести часов. До них Альтмайер по очереди провел встречи с каждой из делегаций.
В состав российской делегации входят глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, украинской - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.