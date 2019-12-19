В МИД Египта раскритиковали соглашение между Турцией и ПНС Ливии

Согласно официальному сообщению египетского внешнеполитического ведомства, глава МИД Самех Шукри в четверг вечером провел телефонный разговор со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

В ходе телефонной беседы, отмечается в пресс-релизе, "министры обсудили угрозы нынешней эскалации в Ливии в связи с подписанием двух меморандумов о взаимопонимании между турецким правительством и Файезом Сарраджем (ПНС Ливии)".

"Этот шаг представляет собой нарушение Схиратских соглашений, и противоречит усилиям по достижению всеобъемлющего урегулирования кризиса в Ливии", - приводится в заявлении МИД Египта.

Заседающее в Триполи правительство национального согласия Ливии в четверг вечером одобрило вступление в силу соглашения о взаимопонимании, касающееся сотрудничества с Турцией в военной сфере и в области безопасности.

Президент Турции Тайип Эрдоган и Саррадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.

Соглашение между Анкарой и правительством Ливийского соглашения, которое предусматривает возможность отправки турецких войск в Ливию, должно быть представлено на голосование в турецком парламенте.

Ранее Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Саррадж заявил, что информация о наступлении ЛНА в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между ЛНА и силами ПНС на ряде направлений в Триполи.