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В МИД Египта раскритиковали соглашение между Турцией и ПНС Ливии
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РИА Новости

В МИД Египта раскритиковали соглашение между Турцией и ПНС Ливии

20:53 19.12.2019
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПремьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Соглашения между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии препятствуют разрешению кризиса в стране, об этом говорится в заявлении МИД Египта.
Согласно официальному сообщению египетского внешнеполитического ведомства, глава МИД Самех Шукри в четверг вечером провел телефонный разговор со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
В ходе телефонной беседы, отмечается в пресс-релизе, "министры обсудили угрозы нынешней эскалации в Ливии в связи с подписанием двух меморандумов о взаимопонимании между турецким правительством и Файезом Сарраджем (ПНС Ливии)".
"Этот шаг представляет собой нарушение Схиратских соглашений, и противоречит усилиям по достижению всеобъемлющего урегулирования кризиса в Ливии", - приводится в заявлении МИД Египта.
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Заседающее в Триполи правительство национального согласия Ливии в четверг вечером одобрило вступление в силу соглашения о взаимопонимании, касающееся сотрудничества с Турцией в военной сфере и в области безопасности.
Президент Турции Тайип Эрдоган и Саррадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.
Соглашение между Анкарой и правительством Ливийского соглашения, которое предусматривает возможность отправки турецких войск в Ливию, должно быть представлено на голосование в турецком парламенте.
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Ранее Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Саррадж заявил, что информация о наступлении ЛНА в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между ЛНА и силами ПНС на ряде направлений в Триполи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Луиджи Ди МайоПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Самех ШукриМИД ЕгиптаЛивияТурцияВ мире
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