Рада приняла закон о штрафах за "кнопкодавство" среди депутатов

КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Парламент Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами Верховной рады , которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Законом предлагается установить уголовную ответственность за голосование одного депутата украинского парламента вместо другого.

За неперсональное голосование предлагается наказывать штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (около 51-85 тысяч гривен или от 2040 до 3400 долларов). Предполагается, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Госбюро расследований.

В законе также отмечается, что в случае обнаружения на пленарном заседании журналистом, аккредитованным при Раде, факта нарушения требований относительно личного голосования, такой журналист имеет право подать заявление в аппарат Верховной рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи.

Парламент Украины в начале сентября направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию в части лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование на экспертизу в Конституционный суд страны.