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Рада приняла закон о штрафах за "кнопкодавство" среди депутатов
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РИА Новости

Рада приняла закон о штрафах за "кнопкодавство" среди депутатов

20:21 19.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами Верховной рады, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Законом предлагается установить уголовную ответственность за голосование одного депутата украинского парламента вместо другого.
За неперсональное голосование предлагается наказывать штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (около 51-85 тысяч гривен или от 2040 до 3400 долларов). Предполагается, что досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Госбюро расследований.
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В законе также отмечается, что в случае обнаружения на пленарном заседании журналистом, аккредитованным при Раде, факта нарушения требований относительно личного голосования, такой журналист имеет право подать заявление в аппарат Верховной рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи.
Парламент Украины в начале сентября направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию в части лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование на экспертизу в Конституционный суд страны.
В сентябре 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко попросил главу Верховной рады создать рабочую группу, которая изучит возможность внедрения в парламент системы подсчета голосов, работающей методом идентификации отпечатков пальцев. Экс-депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявлял, что так называемое "кнопкодавство" в Раде, когда депутаты голосуют за своих коллег нажатием их кнопки в сессионном зале, является одним из самых главных проявлений политической коррупции и кризиса парламентаризма на Украине. Сенсорная кнопка так и не была установлена.
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