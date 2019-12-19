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Член СПЧ: жена Бута хочет передать Путину просьбу об обмене ее мужа
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РИА Новости

Член СПЧ: жена Бута хочет передать Путину просьбу об обмене ее мужа

19:50 19.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ТургиевАлла Бут
Алла Бут
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Алла Бут. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Алла Бут, супруга приговоренного в США к 25 годам тюрьмы Виктора Бута, хочет через совет по правам человека предложить президенту Владимиру Путину провести обмен ее мужа на отбывающего наказание в России американского гражданина. Об этом сообщил РИА Новости член совета Александр Брод.
Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий вместе с Бродом встретились с супругой Бута в четверг.
"Обсуждались вопросы состояния здоровья Виктора Бута, условия содержания, проблемы адвокатской поддержки. Со слов Аллы Бут, сейчас привлекается новая группа адвокатов, которая будет прорабатывать механизмы обмена Виктора Бута на кого-то из граждан США, которые отбывают наказание на территории России", - сказал Брод.
"Прозвучало предложение в обращении Аллы Бут к СПЧ с тем, чтобы через совет донести до президента России информацию об этом деле (ее мужа) до президента. Как считают родственники, единственным вариантом, который может обеспечить будущую свободу Виктору Буту, является вариант с обменом", - продолжил он.
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По словам Брода, они договорились, что Бут вместе с адвокатами подготовит обращение, справку по этому делу, а также обозначит, какие проблемы есть у ее мужа по содержанию, какая требуется поддержка адвокатов, какие она видит пути его освобождения и облегчения его участи. "Дальше будем с председателем совета, с профильной комиссией обсуждать, как это довести до сведения президента", - пояснил собеседник.
"И Леонид Слуцкий, как председатель правления Российского фонда мира, заверил ее, что фонд окажет поддержку адвокатской группе Виктора Бута в самое ближайшее время", - добавил он.
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Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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