Член СПЧ: жена Бута хочет передать Путину просьбу об обмене ее мужа

Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий вместе с Бродом встретились с супругой Бута в четверг.

"Обсуждались вопросы состояния здоровья Виктора Бута, условия содержания, проблемы адвокатской поддержки. Со слов Аллы Бут, сейчас привлекается новая группа адвокатов, которая будет прорабатывать механизмы обмена Виктора Бута на кого-то из граждан США, которые отбывают наказание на территории России", - сказал Брод.

"Прозвучало предложение в обращении Аллы Бут к СПЧ с тем, чтобы через совет донести до президента России информацию об этом деле (ее мужа) до президента. Как считают родственники, единственным вариантом, который может обеспечить будущую свободу Виктору Буту, является вариант с обменом", - продолжил он.

По словам Брода, они договорились, что Бут вместе с адвокатами подготовит обращение, справку по этому делу, а также обозначит, какие проблемы есть у ее мужа по содержанию, какая требуется поддержка адвокатов, какие она видит пути его освобождения и облегчения его участи. "Дальше будем с председателем совета, с профильной комиссией обсуждать, как это довести до сведения президента", - пояснил собеседник.

"И Леонид Слуцкий, как председатель правления Российского фонда мира, заверил ее, что фонд окажет поддержку адвокатской группе Виктора Бута в самое ближайшее время", - добавил он.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".