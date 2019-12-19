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В Волгограде завели дело на отчима, истязавшего шестилетнего мальчика
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РИА Новости

В Волгограде завели дело на отчима, истязавшего шестилетнего мальчика

19:27 19.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
ВОЛГОГРАД, 19 дек – РИА Новости. Отчим, который истязал 6-летнего мальчика в Волгограде, задержан, против него возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Ранее сообщалось, что в Волгограде мать и отчим избивали своего 6-летнего сына, а также морили его голодом. По информации комитета образования, мальчика изъяли из семьи, сейчас он в больнице.
"Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в отношении 25-летнего волгоградца, неоднократно избивавшего 6-летнего сына своей сожительницы. В настоящее время он задержан", - сообщила РИА Новости Смольянинова.
По информации СУ СК по Волгоградской области, медики диагностировали у ребенка ушибы, ссадины, а также переломы ключицы и ребер.
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ГУ МВД по Волгоградской области предоставило РИА Новости видео, где отчим дает показания о методах "воспитания" ребенка.
"Он читал книгу, я ему сказал пересказать, не пересказал. Я еще раз, еще раз. Я … хлестать начал …, он вырвался и головой об стенку …, вылезла шишка", - говорит на видео мужчина. Также он пояснил, что повредил ребра, ударив ребенка по спине, когда он лежал на кровати, а также несколько раз дернул за уши так, что они порвались.
Как сообщили РИА Новости в комитете образования Волгоградской области, с 18 ноября мальчик не посещал интернат "Надежда" в Волгограде, в котором обучаются дети с ослабленным здоровьем, его мать объясняла отсутствие ребенка простудой.
"Отвечая на вопросы, женщина пояснила, что травмы получены в ходе падения на льду, а царапины — от домашней кошки. Сам мальчик объяснил, что травмы на теле остались от побоев отчима",- сообщили РИА Новости в ведомстве.
В комитете добавили, что в настоящее время мать ограничена в общении с сыном.
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СУ СК РФ по Волгоградской областиСледственный комитет РФМВД РФВолгоградРоссияПроисшествия
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