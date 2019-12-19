В Волгограде завели дело на отчима, истязавшего шестилетнего мальчика

ВОЛГОГРАД, 19 дек – РИА Новости. Отчим, который истязал 6-летнего мальчика в Отчим, который истязал 6-летнего мальчика в Волгограде , задержан, против него возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мать и отчим избивали своего 6-летнего сына, а также морили его голодом. По информации комитета образования, мальчика изъяли из семьи, сейчас он в больнице.

"Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в отношении 25-летнего волгоградца, неоднократно избивавшего 6-летнего сына своей сожительницы. В настоящее время он задержан", - сообщила РИА Новости Смольянинова.

По информации СУ СК по Волгоградской области , медики диагностировали у ребенка ушибы, ссадины, а также переломы ключицы и ребер.

ГУ МВД по Волгоградской области предоставило РИА Новости видео, где отчим дает показания о методах "воспитания" ребенка.

"Он читал книгу, я ему сказал пересказать, не пересказал. Я еще раз, еще раз. Я … хлестать начал …, он вырвался и головой об стенку …, вылезла шишка", - говорит на видео мужчина. Также он пояснил, что повредил ребра, ударив ребенка по спине, когда он лежал на кровати, а также несколько раз дернул за уши так, что они порвались.

Как сообщили РИА Новости в комитете образования Волгоградской области, с 18 ноября мальчик не посещал интернат "Надежда" в Волгограде, в котором обучаются дети с ослабленным здоровьем, его мать объясняла отсутствие ребенка простудой.

"Отвечая на вопросы, женщина пояснила, что травмы получены в ходе падения на льду, а царапины — от домашней кошки. Сам мальчик объяснил, что травмы на теле остались от побоев отчима",- сообщили РИА Новости в ведомстве.