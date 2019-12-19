Беглов ответил на слова Путина о мусорной реформе в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг "дал ускорение" руководству Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг "дал ускорение" руководству Санкт-Петербурга Ленинградской области в части совместной реализации мусорной реформы, куда оба субъекта РФ начнут "постепенно входить" в 2020 году, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о мусорной реформе в Петербурге и Ленинградской области, заявил, что основные решения по созданию системы переработки мусора в стране приняты, теперь надо вести диалог с гражданами. Он также заявил, что число предприятий по переработке мусора в РФ должно быть увеличено, а также подчеркнул, что точно нужно избавиться от серых схем и криминала.

"Мы не будем тянуть. О чем говорил президент – он дал ускорение нам с губернатором Ленинградской области, и мы начнем постепенно входить в эту реформу уже в 2020 году", - сообщил Беглов журналистам.

Он уточнил, что соответствующее соглашение с Ленобластью уже подписано, и в феврале главы обоих регионов подпишут ряд дополнительных документов, позволяющих перейти к его практической реализации. По словам Беглова, у руководства Петербурга и Ленобласти нет никаких разногласий по реализации мусорной реформы. "У нас есть полное понимание с губернатором Ленинградской области, и мы двигаемся шаг за шагом", - отметил он.

Беглов напомнил также, что, согласно действующему законодательству, города федерального значения, к которым относится и Петербург, не могут хранить мусор на собственной территории. "Поэтому необходимо договариваться с другими субъектами Российской Федерации о захоронении отходов", - пояснил он.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил журналистам, что власти региона заинтересованы в сотрудничестве с Санкт-Петербургом при реализации новой системы обращения с отходами.

В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения с отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась с множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке. Цель новой системы - уменьшение захоронения мусора и увеличения до 60% доли, которая идет на переработку.