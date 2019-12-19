Участникам российской группы "Воровайки" запретили въезд на Украину

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Участникам российской группы "Воровайки" запретили въезд на территорию Украины, сообщила в четверг пресс-служба Служба безопасности.
Ранее депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и Владимир Арьев написали обращение в Службу безопасности Украины с требованием запретить въезд в страну участникам российской группы "Воровайки".
18 декабря, 14:59Сказано в эфире"Цель одна". Украина ужесточила правила пересечения границы с РФВ Киеве заявили, что с марта 2020 года граждане Украины смогут въехать в РФ только по загранпаспортам. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал, чего добиваются украинские власти.
"В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии на Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".
При этом в СБ Украины не уточнили, когда именно стал действовать запрет для участников группы и на какой срок.
В декабре на украинских ресурсах, которые реализовывают билеты на различные мероприятия, появились афиши концертов группы "Воровайки" в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве. Через некоторое время данная информация была удалена.
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