Участникам российской группы "Воровайки" запретили въезд на Украину

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Участникам российской группы Участникам российской группы "Воровайки" запретили въезд на территорию Украины, сообщила в четверг пресс-служба Служба безопасности.

Ранее депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и Владимир Арьев написали обращение в Службу безопасности Украины с требованием запретить въезд в страну участникам российской группы "Воровайки".

"В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии на Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

При этом в СБ Украины не уточнили, когда именно стал действовать запрет для участников группы и на какой срок.