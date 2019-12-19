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Участникам российской группы "Воровайки" запретили въезд на Украину
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РИА Новости

Участникам российской группы "Воровайки" запретили въезд на Украину

18:30 19.12.2019 (обновлено: 18:50 19.12.2019)
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© Фото : "Воровайки" (Официальная группа Вконтакте)Кадр из клипа группы воровайки "Мотыльки"
Кадр из клипа группы воровайки Мотыльки
© Фото : "Воровайки" (Официальная группа Вконтакте)
КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Участникам российской группы "Воровайки" запретили въезд на территорию Украины, сообщила в четверг пресс-служба Служба безопасности.
Ранее депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и Владимир Арьев написали обращение в Службу безопасности Украины с требованием запретить въезд в страну участникам российской группы "Воровайки".
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"В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии на Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".
При этом в СБ Украины не уточнили, когда именно стал действовать запрет для участников группы и на какой срок.
В декабре на украинских ресурсах, которые реализовывают билеты на различные мероприятия, появились афиши концертов группы "Воровайки" в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве. Через некоторое время данная информация была удалена.
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