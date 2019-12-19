В Совфеде оценили продление санкций ЕС против России

Он призвал спокойно относиться к решению Брюсселя. По словам Джабарова, санкционное давление на Россию должно прекратиться в обозримом будущем, но "не так быстро, как хотелось бы".

"Весь этот процесс может прекратиться только тогда, когда Соединенные Штаты отпустят своих коллег из Евросоюза в свободное плавание", — заключил сенатор.

Сегодня Совет Евросоюза официально продлил санкции против России до 31 июля 2020 года. Поводом стало то, что, по мнению Евросовета, Минские соглашения выполняются не в полном объеме.

Отношения Москвы и Запада ухудшились весной 2014 года из-за кризиса на Украине и ситуации вокруг Крыма. Европейские страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.