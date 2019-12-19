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В Совфеде оценили продление санкций ЕС против России
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РИА Новости

В Совфеде оценили продление санкций ЕС против России

18:12 19.12.2019 (обновлено: 20:02 19.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров назвал продление антироссийских санкций Евросоюза рутинной процедурой, сообщает RT.
Он призвал спокойно относиться к решению Брюсселя. По словам Джабарова, санкционное давление на Россию должно прекратиться в обозримом будущем, но "не так быстро, как хотелось бы".

"Весь этот процесс может прекратиться только тогда, когда Соединенные Штаты отпустят своих коллег из Евросоюза в свободное плавание", — заключил сенатор.

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Сегодня Совет Евросоюза официально продлил санкции против России до 31 июля 2020 года. Поводом стало то, что, по мнению Евросовета, Минские соглашения выполняются не в полном объеме.
Отношения Москвы и Запада ухудшились весной 2014 года из-за кризиса на Украине и ситуации вокруг Крыма. Европейские страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Кроме того, Россия неоднократно утверждала, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений, но заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.
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Владимир ДжабаровСанкции в отношении РоссииСовет Федерации РФЕвросоюзРоссияВ мире
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