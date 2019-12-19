ВСУ обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 19 дек - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли район Донецкой фильтровальной станции, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
"Сегодня в период с 16.35 до 16.45 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой и Спартака с применением минометов, АГС, а также крупнокалиберных пулеметов. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - сообщил представитель ведомства.