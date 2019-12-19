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ВСУ обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР

18:12 19.12.2019
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК , 19 дек - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли район Донецкой фильтровальной станции, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
​​Донецкая фильтровальная станция расположена в пригороде Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
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"Сегодня в период с 16.35 до 16.45 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой и Спартака с применением минометов, АГС, а также крупнокалиберных пулеметов. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - сообщил представитель ведомства.
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