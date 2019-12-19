ВСУ обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР

"Сегодня в период с 16.35 до 16.45 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой и Спартака с применением минометов, АГС, а также крупнокалиберных пулеметов. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - сообщил представитель ведомства.