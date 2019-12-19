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Зюганов оценил предложение сделать 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Зюганов оценил предложение сделать 31 декабря выходным днем

17:54 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не видит никакой проблемы в том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что считает логичным объявить 31 декабря выходным, но предлагает подумать, как это сделать.
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"Я бы давно принял решение. Нет никакой проблемы. Там много дней выходных: возьмут, денечек перебросят, все равно этот день (31 декабря) полурабочий. Мы своих еще 30 отпустим, пусть отдыхают, но заставим работать с 3 января", - заявил он журналистам.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году выходным днем невозможно, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого главы многих российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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Новый год—2020ЛДПРГосдума РФМаксим ТопилинГеннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияОбщество
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