Зюганов оценил предложение сделать 31 декабря выходным днем

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не видит никакой проблемы в том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что считает логичным объявить 31 декабря выходным, но предлагает подумать, как это сделать.
"Я бы давно принял решение. Нет никакой проблемы. Там много дней выходных: возьмут, денечек перебросят, все равно этот день (31 декабря) полурабочий. Мы своих еще 30 отпустим, пусть отдыхают, но заставим работать с 3 января", - заявил он журналистам.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году выходным днем невозможно, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого главы многих российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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