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Во Владимирской области продажу снюса молодежи запретят до Нового года
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РИА Новости

Во Владимирской области продажу снюса молодежи запретят до Нового года

17:27 19.12.2019
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© Fotolia / irinabal18Владимир, Золотые ворота ночью
Владимир, Золотые ворота ночью
© Fotolia / irinabal18
ВЛАДИМИР, 19 дек – РИА Новости. Председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев совместно с прокурором области Игорем Пантюшиным разработали и вынесли на внеочередное заседание регионального парламента законопроект о запрете на продажу никотинсодержащих смесей (снюсов) несовершеннолетним, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Об этом Киселев рассказал в четверг на встрече с руководителями общественных организаций региона. Речь идет о запрете продажи несовершеннолетним так называемых снюсов - бестабачных никотинсодержащих изделий. Предполагается, что действующий закон "Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина" будет дополнен, и под запрет попадут, в том числе, и снюсы.
Законопроект предусматривает ответственность не только за продажу снюсов, но и за вовлечение несовершеннолетних в потребление бестабачных никотинсодерщащих изделий. Под вовлечением понимается покупка или передача детям и подросткам снюсов, предложение или требование их попробовать. За продажу снюсов несовершеннолетним будет предусмотрена та же ответственность, что и за распространение среди них электронных сигарет. Суммы штрафов предложены такие: рядовым гражданам - в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица должны будут заплатить от 30 до 50 тысяч рублей.
Ожидается, что документ будет принят на внеочередном заседании Заксобрания 25 декабря. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
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"В среду мы примем закон. Но я обращаюсь ко всем предпринимателям, торгующим снюсами, с настоятельной просьбой уже сегодня убрать с прилавков эту отраву. Иначе будут приняты самые жесткие меры", - приводит пресс-служба слова Киселева.
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