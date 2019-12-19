Во Владимирской области продажу снюса молодежи запретят до Нового года

ВЛАДИМИР, 19 дек – РИА Новости. Председатель Председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев совместно с прокурором области Игорем Пантюшиным разработали и вынесли на внеочередное заседание регионального парламента законопроект о запрете на продажу никотинсодержащих смесей (снюсов) несовершеннолетним, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Об этом Киселев рассказал в четверг на встрече с руководителями общественных организаций региона. Речь идет о запрете продажи несовершеннолетним так называемых снюсов - бестабачных никотинсодержащих изделий. Предполагается, что действующий закон "Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина" будет дополнен, и под запрет попадут, в том числе, и снюсы.

Законопроект предусматривает ответственность не только за продажу снюсов, но и за вовлечение несовершеннолетних в потребление бестабачных никотинсодерщащих изделий. Под вовлечением понимается покупка или передача детям и подросткам снюсов, предложение или требование их попробовать. За продажу снюсов несовершеннолетним будет предусмотрена та же ответственность, что и за распространение среди них электронных сигарет. Суммы штрафов предложены такие: рядовым гражданам - в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица должны будут заплатить от 30 до 50 тысяч рублей.

Ожидается, что документ будет принят на внеочередном заседании Заксобрания 25 декабря. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.