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Туризм
2019-12-19T17:39+0300
https://ria.ru/20191219/1562604213.html
В Турции выяснили, почему к ним едут туристы из России и других стран
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РИА Новости

В Турции выяснили, почему к ним едут туристы из России и других стран

17:36 19.12.2019 (обновлено: 17:39 19.12.2019)
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© Depositphotos / slava296Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
© Depositphotos / slava296
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министерство культуры и туризма Турции провело исследование, направленное на изучение предпочтений и ожиданий отдыхающих из 25 стран мира, откуда едет большинство гостей, сообщает Daily Sabah.
По данным доклада, самая большая мотивация для отдыха россиян за рубежом — это "море, песок и солнце". Все это есть в Турции. Также гостей из России привлекают цены на турпакеты в сочетании с качеством сервиса, удобства, подходящие для семей с детьми, русскоязычный персонал, кухня и культурные ценности.
Основной причиной, по которой немецкие туристы предпочитают Турцию, является гостеприимство, качество гостиничного и сервисного обслуживания, а также цена и относительно короткий полет.
После кризиса 2008 года греки стали выбирать близкие и дешевые направления, расположенные за пределами еврозоны. Они предпочитают осмотр культурных достопримечательностей, яхтинг, шоппинг и гастрономический туризм.
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Граждане Великобритании выбирают для отдыха регионы с теплым климатом. Желание провести время с семьей также является одним из самых важных мотивов. Основные причины, по которым они едут в Турцию, связаны с низкой стоимостью туров, качественной инфраструктурой и климатом с большим количеством солнечных дней.
Испанцы выбирают Турцию из-за культурного наследия и шоппинга. Итальянцы отправляются за границу, чтобы познакомиться с различными культурами и провести отпуск у моря. Они выбирают Стамбул, Каппадокию, Измир, Кушадасы, Бодрум, Фетхие.
Туристы из стран Персидского залива и Объединенных Арабских Эмиратов придают большое значение безопасности, хорошей туристической инфраструктуре, шопингу, благоприятным климатическим условиям и удобству получения визы.
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