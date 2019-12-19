В Турции выяснили, почему к ним едут туристы из России и других стран

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Министерство культуры и туризма Турции провело исследование, направленное на изучение предпочтений и ожиданий отдыхающих из 25 стран мира, откуда едет большинство гостей, Министерство культуры и туризма Турции провело исследование, направленное на изучение предпочтений и ожиданий отдыхающих из 25 стран мира, откуда едет большинство гостей, сообщает Daily Sabah.

По данным доклада, самая большая мотивация для отдыха россиян за рубежом — это "море, песок и солнце". Все это есть в Турции. Также гостей из России привлекают цены на турпакеты в сочетании с качеством сервиса, удобства, подходящие для семей с детьми, русскоязычный персонал, кухня и культурные ценности.

Основной причиной, по которой немецкие туристы предпочитают Турцию, является гостеприимство, качество гостиничного и сервисного обслуживания, а также цена и относительно короткий полет.

После кризиса 2008 года греки стали выбирать близкие и дешевые направления, расположенные за пределами еврозоны. Они предпочитают осмотр культурных достопримечательностей, яхтинг, шоппинг и гастрономический туризм.

Для болгар Турция воспринимается как доступная страна для отдыха, также она предпочтительна из-за географической близости и культурных и исторических связей.

Граждане Великобритании выбирают для отдыха регионы с теплым климатом. Желание провести время с семьей также является одним из самых важных мотивов. Основные причины, по которым они едут в Турцию, связаны с низкой стоимостью туров, качественной инфраструктурой и климатом с большим количеством солнечных дней.

Испанцы выбирают Турцию из-за культурного наследия и шоппинга. Итальянцы отправляются за границу, чтобы познакомиться с различными культурами и провести отпуск у моря. Они выбирают Стамбул, Каппадокию, Измир, Кушадасы, Бодрум, Фетхие.