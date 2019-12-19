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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T17:22+0300
https://ria.ru/20191219/1562603849.html
Жириновский поддержал идею об изменении сроков полномочий президента
https://cdn23.img.ria.ru/images/156229/95/1562299586_0:0:2835:1595_1036x0_80_0_0_9ee2b40718b13caf3036ed00ae4da1fe.jpg
РИА Новости

Жириновский поддержал идею об изменении сроков полномочий президента

17:22 19.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ЛДПР поддерживает предложение президента Владимира Путина о пересмотре слов в статье Конституции РФ про два президентских срока "подряд", заявил РИА Новости лидер партии Владимир Жириновский.
Ранее на большой пресс-конференции президент Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится такая формулировка о сроках полномочий главы государства: "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
Павел Крашенинников
Вчера, 16:54Большая пресс-конференция Владимира Путина
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"ЛДПР поддерживает это предложение. Президент, говоря о демократии, вспомнил про оговорку, что президент не может быть избран более двух сроков, но подряд. Я уже сто раз говорил, что это какие-то негодяи вставили её в Конституцию, потому что теперь из-за неё можно избираться главой государства хоть сколько угодно раз", - сказал Жириновский.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаВладимир ПутинЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
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