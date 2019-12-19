Жириновский поддержал идею об изменении сроков полномочий президента

"ЛДПР поддерживает это предложение. Президент, говоря о демократии, вспомнил про оговорку, что президент не может быть избран более двух сроков, но подряд. Я уже сто раз говорил, что это какие-то негодяи вставили её в Конституцию, потому что теперь из-за неё можно избираться главой государства хоть сколько угодно раз", - сказал Жириновский.