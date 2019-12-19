Жириновский поддержал идею об изменении сроков полномочий президента

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ЛДПР поддерживает предложение президента Владимира Путина о пересмотре слов в статье Конституции РФ про два президентских срока "подряд", заявил РИА Новости лидер партии Владимир Жириновский.
Ранее на большой пресс-конференции президент Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится такая формулировка о сроках полномочий главы государства: "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
"ЛДПР поддерживает это предложение. Президент, говоря о демократии, вспомнил про оговорку, что президент не может быть избран более двух сроков, но подряд. Я уже сто раз говорил, что это какие-то негодяи вставили её в Конституцию, потому что теперь из-за неё можно избираться главой государства хоть сколько угодно раз", - сказал Жириновский.