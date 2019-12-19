Путин пообещал обсудить ремонт больницы имени Боткина в Петербурге

"Я знаю, что ситуация там действительно не самая лучшая. Может быть… печальная. Конкретных планов по реконструкции, по реновации Боткинской больницы я не знаю. Это одно из старейших лечебных заведений города, это мне хорошо известно. Я обязательно с губернатором поговорю на этот счет", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на замечание журналиста о том, что в течение нескольких лет больницу обещают отремонтировать, но не делают этого.

Путин добавил, что не знает, включено ли учреждение в план мероприятий нацпроекта в сфере здравоохранения. "Уверяю вас, с губернатором на этот счет мы поговорим. Кроме этой больницы есть медицинские центры в Санкт-Петербурге мирового класса. Я вам приведу пример - Алмазовский центр. Но это не значит, что мы, отдавая должность тем, кто работает в Алмазовском центре, должны забывать про те учреждения, в которых ситуация далека от благополучной. Поговорим на этот счет обязательно с коллегами, я вам обещаю", - добавил президент.