Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Эстония

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал попытки властей Эстонии помешать работе агентства Sputnik в этой стране.

"К сожалению, мы можем сделать здесь немного, вы делаете много, я считаю. <...> Принятие мер на государственном уровне, связанных с какими-то ограничениями и прочее, они будут малоэффективными, это будет лить воду на мельницу тех, кто как раз и хочет растаскивать наши страны, наши народы. Мы не должны помогать им это делать", — сказал президент.

Он подчеркнул, что сам факт постановки этого вопроса не может пройти незамеченным.

Путин отметил, что его "удивляют" подобные действия в адрес СМИ со стороны властей европейской страны.

"Нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые СМИ, а сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм", — заявил президент.

Он призвал журналистов добиваться возможности работать в тех странах, которые боятся их информации.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать вас где бы то ни было такими методами, чтобы не повредить тоже нашим межгосударственным отношениям", — заключил президент.

Угрозы журналистам

Накануне пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщила, что журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.

Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.

Как Sputnik Эстония выживают из страны

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. В агентстве работают 35 человек, 33 из них — граждане Эстонии, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня". Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии порядка 30 тысяч евро в качестве налогов.

Как рассказывала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.

В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили Sputnik Эстония переводы зарплат, налоговые и арендные платежи. А арендодатель в одностороннем порядке расторг договор на аренду офиса.