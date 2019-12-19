Учения по обеспечению устойчивой работы рунета пройдут 23 декабря

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования в РФ интернета пройдут 23 декабря, обычные пользователи не заметят их, сообщил журналистам пресс-секретарь Учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования в РФ интернета пройдут 23 декабря, обычные пользователи не заметят их, сообщил журналистам пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

"Действительно, 23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, "интернета вещей" и различных сегментов сетей связи общего пользования – фиксированной и мобильной – к негативным внешним воздействиям. Учения проводятся в рамках так называемого закона о "суверенном рунете" и носят исследовательский характер", - сказал пресс-секретарь Минкомсвязи.

"Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят", - заверил Новиков.

По его словам, такие учения будут проводиться на регулярной основе, и на них планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи. "Об основных итогах ближайших учений мы сообщим", - пообещал Новиков.

Правительство в октябре утвердило положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования в России интернета и сети связи общего пользования. Постановление, вступившее в силу с 1 ноября, предусматривает, что учения проводятся по решению Минкомсвязи на федеральном и региональном (на территории одного или нескольких субъектов РФ) уровнях. Участниками учений будут операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу РФ, организаторы распространения информации в интернете, а также Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСТЭК, Роскомнадзор, Россвязь и по согласованию органы власти регионов, где проводятся учения.

Среди основных задач учений названы: определение и практическая реализации мер по выявлению угроз устойчивости рунета, отработка методов противодействия им, выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, апробирование сценариев реагирования на угрозы, повышение эффективности координации действий операторов и иных владельцев сетей с органами власти и другие.