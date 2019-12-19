В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

По информации ведомства, в правоохранительные органы обратился житель Кировского района Волгограда с заявлением, что его соседи избивают своего шестилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик с конца ноября не ходил в школу, по информации полиции, в учебное заведение были вызваны мать и ее сын, в ходе беседы инспектор по делам несовершеннолетних выявил телесные повреждения у мальчика.