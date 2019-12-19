В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

ВОЛГОГРАД, 19 дек — РИА Новости. Родителей в Волгограде подозревают в избиении их шестилетнего сына и в том, что они морили ребенка голодом, кроме того, мальчик месяц не ходил в школу, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в правоохранительные органы обратился житель Кировского района Волгограда с заявлением, что его соседи избивают своего шестилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик с конца ноября не ходил в школу, по информации полиции, в учебное заведение были вызваны мать и ее сын, в ходе беседы инспектор по делам несовершеннолетних выявил телесные повреждения у мальчика.
"В ходе опроса он (ребенок. — Прим. ред.) рассказал, что травмы ему нанесли его мать и отчим. По словам несовершеннолетнего, взрослые ограничивали его в еде, систематически избивая и причиняя боль", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мальчик изъят из семьи и госпитализирован, в отношении родителей проводится проверка.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести, он находится в детском хирургическом отделении, с ним работают психологи.
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