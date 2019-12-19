Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках. Об этом он заявил на большой пресс-конференции

В целом глава государства отметил, что основное в Конституции должно остаться неизменным.

"Что касается Конституции — это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, принимать новую Конституцию не следует. Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной", — сказал он.

Остальное же, по его словам, так или иначе менять можно и на этот счет идут дискуссии.

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"Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это с возможным расширением прав парламента с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Это все можно делать после хорошей подготовки дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно", — отметил президент.

Так, по его словам, возможно отменить оговорку "подряд" в статье о президентских сроках.

"Вот у нас два срока подряд ваш покорный слуга отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд. Но она (оговорка. — Прим. ред.) некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает, можно было бы ее убрать, наверное", — сказал Путин.

Речь идет о пункте 3 статьи 81 главы четвертой Конституции России, в котором говорится, что один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

"Яркий сигнал всем"

Высказывание Путина прокомментировали некоторые российские политики. По мнению лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, эти слова показывают, что президент не собирается оставаться в должности после 2024 года.

"Это четкий, яркий сигнал всем", — сказал Миронов РИА Новости.

Он добавил, что фракция "Справедливой России" поддержит законопроект об отмене оговорки о "двух сроках подряд", если его внесут в Госдуму.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, со своей стороны, отметил в беседе с РИА Новости, что Конституционный суд может дать толкование по оговорке и без внесения изменений в текст Основного закона.

Слова Путина прокомментировала и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.