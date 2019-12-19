Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил возможность отмены оговорки "подряд" в статье Конституции о президентских сроках. Об этом он заявил на большой пресс-конференции.
В целом глава государства отметил, что основное в Конституции должно остаться неизменным.
"Что касается Конституции — это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию нам менять, принимать новую Конституцию не следует. Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе. Она, на мой взгляд, является неприкосновенной", — сказал он.
Остальное же, по его словам, так или иначе менять можно и на этот счет идут дискуссии.
"Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это с возможным расширением прав парламента с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Это все можно делать после хорошей подготовки дискуссии глубокой в обществе, но очень аккуратно", — отметил президент.
Так, по его словам, возможно отменить оговорку "подряд" в статье о президентских сроках.
"Вот у нас два срока подряд ваш покорный слуга отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд. Но она (оговорка. — Прим. ред.) некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает, можно было бы ее убрать, наверное", — сказал Путин.
Речь идет о пункте 3 статьи 81 главы четвертой Конституции России, в котором говорится, что один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.
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"Яркий сигнал всем"
Высказывание Путина прокомментировали некоторые российские политики. По мнению лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, эти слова показывают, что президент не собирается оставаться в должности после 2024 года.
"Это четкий, яркий сигнал всем", — сказал Миронов РИА Новости.
Он добавил, что фракция "Справедливой России" поддержит законопроект об отмене оговорки о "двух сроках подряд", если его внесут в Госдуму.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, со своей стороны, отметил в беседе с РИА Новости, что Конституционный суд может дать толкование по оговорке и без внесения изменений в текст Основного закона.
Слова Путина прокомментировала и главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Если кто сомневался, пойдет ли Начальник на еще один президентский срок. Не пойдет", — написала она в Telegram-канале.
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