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В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик
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РИА Новости

В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

14:52 19.12.2019 (обновлено: 14:56 19.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлакат участников митинга против продажи земли возле здания возле Верховной Рады в Киеве
Плакат участников митинга против продажи земли возле здания возле Верховной Рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Плакат участников митинга против продажи земли возле здания возле Верховной Рады в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Митингующие против земельной реформы аграрии и представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН.
Ранее украинская полиция сообщила, что правоохранители третий день усилено дежурят в центре Киева в связи с запланированными акциями. Возле здания Верховной рады Украины в четверг митингуют противники открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, а также учителя, которые требуют повысить им зарплату.
"Представители Национального корпуса и аграрии перекрыли Крещатик. Они протестуют против открытого рынка продажи земли", - говорится в сообщении.
По данным агентства, движение автомобилей по Крещатику полностью изменено, на месте присутствуют представители всех правоохранительных органов. "Активисты пообещали не уходить с места, пока не будет выполнено их требование - снятие с рассмотрения законопроекта об открытом рынке земли", - говорится в сообщении.
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Во вторник и среду в центре Киева проходило несколько акций, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Во вторник между митингующими и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что во время столкновений пострадали 23 правоохранителя, 26 правонарушителей были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. На четверг также анонсировали продолжение акций, кроме того, вечером на Софийской площади зажгут главную елку страны.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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