В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости. Митингующие против земельной реформы аграрии и представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) перекрыли центральную улицу Митингующие против земельной реформы аграрии и представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН

Ранее украинская полиция сообщила, что правоохранители третий день усилено дежурят в центре Киева в связи с запланированными акциями. Возле здания Верховной рады Украины в четверг митингуют противники открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, а также учителя, которые требуют повысить им зарплату.

"Представители Национального корпуса и аграрии перекрыли Крещатик. Они протестуют против открытого рынка продажи земли", - говорится в сообщении.

По данным агентства, движение автомобилей по Крещатику полностью изменено, на месте присутствуют представители всех правоохранительных органов. "Активисты пообещали не уходить с места, пока не будет выполнено их требование - снятие с рассмотрения законопроекта об открытом рынке земли", - говорится в сообщении.

Во вторник и среду в центре Киева проходило несколько акций, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Во вторник между митингующими и правоохранителями произошли стычки, полицейских пытались забросать камнями. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что во время столкновений пострадали 23 правоохранителя, 26 правонарушителей были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. На четверг также анонсировали продолжение акций, кроме того, вечером на Софийской площади зажгут главную елку страны.