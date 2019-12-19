Верховная рада приняла новый избирательный кодекс

КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Парламент Парламент Украины на заседании в четверг по предложению президента принял доработанный избирательный кодекс с так называемыми открытыми региональными списками, такое решение поддержали 330 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу с 1 января 2020 года.

В августе занимавший тогда пост спикер Рады Андрей Парубий направил на подпись президенту Владимиру Зеленскому новый избирательный кодекс. Однако президент наложил вето на документ, посчитав, что некоторые его положения противоречат конституции. Он предложил депутатам доработать документ и повторно его рассмотреть.

Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях: выборов президента Украины, Верховной рады , а также местных выборов. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении 5% проходного барьера попадет в парламент. Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.

Согласно документу, вместо более чем 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов. При этом в списке партий первых девять мест будут "защищенными", то есть партия сама будет определять первую десятку. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера. Чтобы избиратели их не забыли, все списки повесят в каждой кабинке.

В кодексе отдельно прописана норма, предполагающая запрет гражданину (подданному) государства, признанной Радой "государством-агрессором" или "государством-оккупантом" быть официальным наблюдателем на украинских выборах.