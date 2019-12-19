Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T16:53+0300
https://ria.ru/20191219/1562589075.html
Миронов прокомментировал слова Путина о президентских сроках
https://cdn23.img.ria.ru/images/155852/60/1558526057_0:204:2969:1874_1036x0_80_0_0_2db7cb572a290ebadff8c2b0f9e2dbee.jpg
РИА Новости
Миронов прокомментировал слова Путина о президентских сроках
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" поддержит законопроект, касающийся изменения президентских сроков в Конституции, если такая инициатива поступит в Госдуму, сообщил РИА Новости лидер СР Сергей Миронов.
2019-12-19T14:19+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=81968248&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/31/1562593151_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_1af9a2c649e822257e31f7f29228c8d4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/31/1562593151_18:0:498:360_1200x0_80_0_0_98bfd5aa2d9a181fc77ed7dd42383052.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156259/31/1562593151_78:0:438:360_1200x0_80_0_0_5877b851b103e4a261f697bcb3fdb51d.jpg
PT1M39S

Миронов прокомментировал слова Путина о президентских сроках

14:19 19.12.2019 (обновлено: 16:53 19.12.2019)
544
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" поддержит законопроект, касающийся изменения президентских сроков в Конституции, если такая инициатива поступит в Госдуму, сообщил РИА Новости лидер СР Сергей Миронов.
Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". В настоящее время в Конституции РФ содержится формулировка о сроках полномочий главы государства, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд".
"Заявление президента о том, что в Конституции можно было бы отменить оговорку "подряд" относительно количества сроков занятия президентской должности, на самом деле еще раз показывает, что президент не собирается оставаться в этой должности после 2024 года. Это четкий, яркий сигнал всем", - сказал Миронов.
Он отметил, что фракция поддержит проект об изменении президентских сроков в Конституции, если такой поступит в Госдуму.
Что касается законопроекта об этих изменениях Конституции, то наша фракция не планировала такой работы среди своих приоритетов на ближайшее время. Но если кем-то будет такой законопроект внесен, мы его поддержим", - отметил лидер "Справедливой России".
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
720037
Обсудить 0
Большая пресс-конференция Владимира ПутинаСправедливая РоссияГосдума РФМоскваРоссияСергей МироновВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
В СР поддержат изменение пункта о президентских сроках в Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Эксперты оценили заявления Путина об отношениях с Украиной
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил ситуацию с политической конкуренцией в России
Сотрудники полиции в Берлине
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян оценила заявление Путина о слове "подряд" в Конституции
Путин предложил внести в Конституцию изменения
Путин допустил отмену положения о "двух сроках подряд" в Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии
Александр Хинштейн
Хинштейн прокомментировал слова Путина об изменении Конституции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин допустил отмену оговорки о двух сроках подряд для президента
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин напомнил журналисту из Киева о происхождении украинских танков
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал взыскание трех миллиардов долларов c "Газпрома"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин связал вопрос о дотациях Минску со строительством СГ
Максим Сурайкин
"Коммунисты России" не согласны с мнением Путина о Ленине
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил резкие высказывания зарубежных политиков в его адрес
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
Лента новостейМолния