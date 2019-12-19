Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T14:18+0300
https://ria.ru/20191219/1562588650.html
Россия и Япония проведут учения в Аденском заливе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156200/41/1562004160_0:0:3068:1725_1036x0_80_0_0_ae98b8671749589818975ebe99eaaca8.jpg
РИА Новости

Россия и Япония проведут учения в Аденском заливе

14:14 19.12.2019 (обновлено: 14:18 19.12.2019)
224
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия и Япония проведут в последнюю неделю декабря совместные учения в Аденском заливе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Тосимицу Мотэги.
"В ближайшие дни, буквально, в конце декабря, в последнюю неделю декабря запланированы российско-японские учения по противодействию пиратству в Аденском заливе", - сказал Лавров.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на декабрь запланированы совместные российско-японские антипиратские учения в Аденском заливе, впервые они прошли в ноябре 2018 года.
Район Минато и Радужный мост в Токио
18 декабря, 12:26
Япония хочет удвоить число взаимных визитов с Россией
910003
Обсудить 0
Тосимицу МотэгиАденский заливСергей ЛавровМИД РФЯпонияРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал Японию придерживаться соглашения о морских ресурсах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров оценил переговоры с главой МИД Японии как конструктивные
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, когда пройдет следующая встреча с главой МИД Японии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров обсудил с главой МИД Японии азиатский сегмент ПРО США
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин оценил ситуацию с политической конкуренцией в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров подробно обсудил с главой МИД Японии тему мирного договора
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин назвал контрпродуктивным военный союз США, Южной Кореи и Японии
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин планирует написать статью о Великой Отечественной войне
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК создали подразделение для борьбы с IT-преступлениями
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров: Россия выступает за диалог с Японией по Корейскому полуострову
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин прокомментировал военное сотрудничество США и Японии
Сотрудники полиции в Берлине
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин рассказал, где стороны конфликта могут брать военную технику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59В Нальчике потушили пожар на швейной фабрике
08:57На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу по прохожему
08:53Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
08:35В Красноярском крае три человека пострадали при обрушении на пилораме
08:33СПЧ обратился в Совет Европы из-за давления властей Эстонии на Sputnik
08:26СМИ сообщили о 1200 задержанных за сутки в ходе протестов в Дели
08:17SSJ100 не вылетел из аэропорта Челябинска из-за проблем с двигателем
08:16Лавров рассказал, что больше всего в Сербии ему понравились люди
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
08:00Эксперт: планы Трампа включить Китай в СНВ-3 могут похоронить договор
08:00Искусственный интеллект проследит за дыханием тяжелых пациентов
07:55В Москве десятки деревьев повалило ветром
07:48Дым от лесных пожаров на юго-востоке Австралии достиг Мельбурна
07:44Общественники встретились с экс-губернатором Сахалина в СИЗО
07:42Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года
07:20Глава Приамурья рассказал, что попросил бы у Деда Мороза
07:19Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
07:03СМИ: ФБР раскрыло похищение новорожденного, произошедшее 55 лет назад
06:59Байден выступает против увеличения численности войск в Афганистане
06:57В Москве открыли движение по улице Большая Лубянка
Лента новостейМолния