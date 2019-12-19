Эксперты оценили заявления Путина об отношениях с Украиной

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заявления президента РФ Заявления президента РФ Владимира Путина об Украине, которые он сделал на ежегодной большой пресс-конференции , говорят о его положительной оценке точечных позитивных изменений в отношениях двух стран, но не дают повода рассчитывать на скорое потепление между Москвой и Киевом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

На пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста, заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским станет актуальной, если будут позитивные изменения ситуации в Донбассе. Путин также сказал, что считает целесообразным продолжение работы "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина и Франция), и отметил, что рассчитывает договориться с Украиной по вопросу транзита газа.

"Нет, потепления (в отношении РФ и Украины) не произойдет", - считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он отметил, что Путин, высказывая предположение о встрече с Зеленским, "установил эмоциональный контакт" со своим украинским коллегой. Скорее всего, российский лидер продемонстрировал, что будет "продвигать" Зеленского к выполнению минских соглашений "в том формате, в котором Украина обязалась его выполнять", отметил Мухин.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин также считает, что говорить о "серьезном потеплении" и о "серьезном сдвиге" в отношениях России и Украины преждевременно.

"Речь идет о том, что Владимир Путин, сделав заявления на пресс-конференции, просто продлил режим доброй политической воли в отношении нынешнего украинского руководства", - сказал Зудин РИА Новости.

Политолог обратил внимание на то, что в отношениях с Украиной "действительно были определенные позитивные подвижки". Но, по его словам, Путин отметил, что эти подвижки носят "исключительно точечный и очень ограниченный характер". Зудин подчеркнул, что со стороны Украины продолжается "традиционная для украинского руководства игра", "танцы" вокруг минских соглашений, когда изобретаются все новые и новые предлоги, чтобы их не исполнять.

"Но, тем не менее, было сказано вслух и внятно о том, что новая встреча "четверки" может состояться в указанные сроки. И в этом я вижу позитивную оценку - даже точечных позитивных изменений", - подчеркнул Зудин.