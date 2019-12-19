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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:13+0300
https://ria.ru/20191219/1562588372.html
Эксперты оценили заявления Путина об отношениях с Украиной
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/81/1562588197_0:255:3072:1983_1036x0_80_0_0_9303bfa1710b2d29e1e8d3dbb05ffe3f.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили заявления Путина об отношениях с Украиной

14:13 19.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина об Украине, которые он сделал на ежегодной большой пресс-конференции, говорят о его положительной оценке точечных позитивных изменений в отношениях двух стран, но не дают повода рассчитывать на скорое потепление между Москвой и Киевом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
На пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста, заявил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским станет актуальной, если будут позитивные изменения ситуации в Донбассе. Путин также сказал, что считает целесообразным продолжение работы "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина и Франция), и отметил, что рассчитывает договориться с Украиной по вопросу транзита газа.
"Нет, потепления (в отношении РФ и Украины) не произойдет", - считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Он отметил, что Путин, высказывая предположение о встрече с Зеленским, "установил эмоциональный контакт" со своим украинским коллегой. Скорее всего, российский лидер продемонстрировал, что будет "продвигать" Зеленского к выполнению минских соглашений "в том формате, в котором Украина обязалась его выполнять", отметил Мухин.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 13:00Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин считает, что Россия и Украина смогут договориться по газу
Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин также считает, что говорить о "серьезном потеплении" и о "серьезном сдвиге" в отношениях России и Украины преждевременно.
"Речь идет о том, что Владимир Путин, сделав заявления на пресс-конференции, просто продлил режим доброй политической воли в отношении нынешнего украинского руководства", - сказал Зудин РИА Новости.
Политолог обратил внимание на то, что в отношениях с Украиной "действительно были определенные позитивные подвижки". Но, по его словам, Путин отметил, что эти подвижки носят "исключительно точечный и очень ограниченный характер". Зудин подчеркнул, что со стороны Украины продолжается "традиционная для украинского руководства игра", "танцы" вокруг минских соглашений, когда изобретаются все новые и новые предлоги, чтобы их не исполнять.
"Но, тем не менее, было сказано вслух и внятно о том, что новая встреча "четверки" может состояться в указанные сроки. И в этом я вижу позитивную оценку - даже точечных позитивных изменений", - подчеркнул Зудин.
По мнению эксперта, "конкретным, хотя и таким сугубо частным" проявлением отношения Путина к Украине было "инициативное предоставление возможности украинскому журналисту задать свои вопросы на пресс-конференции". Еще одной "очень яркой иллюстрацией асимметричности" в отношениях украинской и российской сторон стало то, что украинский журналист сформулировал свой вопрос "сугубо политизированно", а ответ Путина был "конкретный, детальный и по существу".
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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