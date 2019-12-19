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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T14:58+0300
https://ria.ru/20191219/1562586895.html
Отставка Левченко не связана с партийной принадлежностью, заявил Путин
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/67/1562586788_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_0acc344b9c1b2af5abb9c07be74d1c80.jpg
РИА Новости

Отставка Левченко не связана с партийной принадлежностью, заявил Путин

13:59 19.12.2019 (обновлено: 14:58 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отставка губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко не связана с его партийной принадлежностью, главный критерий при выборе губернатора - эффективность.
В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос о причинах отставки Левченко.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 14:56Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин оценил деятельность Левченко на посту главы Иркутской области
"Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения. У нас губернаторами работают, выиграли выборы представители КПРФ в некоторых других регионах, и представители других партий, в том числе ЛДПР, и вообще это не имеет никакого значения, главное, чтобы человек эффективно работал", - сказал президент.
Путин 12 декабря принял отставку Левченко и назначил врио главы Иркутской области Игоря Кобзева.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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