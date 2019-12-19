Отставка Левченко не связана с партийной принадлежностью, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отставка губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко не связана с его партийной принадлежностью, главный критерий при выборе губернатора - эффективность.
В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции главе государства задали вопрос о причинах отставки Левченко.
"Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения. У нас губернаторами работают, выиграли выборы представители КПРФ в некоторых других регионах, и представители других партий, в том числе ЛДПР, и вообще это не имеет никакого значения, главное, чтобы человек эффективно работал", - сказал президент.
Путин 12 декабря принял отставку Левченко и назначил врио главы Иркутской области Игоря Кобзева.
Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>