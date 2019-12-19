Евродепутат прокомментировал ситуацию вокруг угроз Sputnik Eesti

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Попытки преследовать сотрудников Sputnik Eesti в уголовном порядке в привязке к санкциям неприемлемы, такая практика противоречит признанным ценностям, заявил РИА Новости в четверг евродепутат Тьерри Мариани.

Сотрудники Sputnik Eesti ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

"Надо, конечно, посмотреть на текст самого письма и конкретные детали ситуации, но, в целом, подобного рода атаки на свободу прессы абсолютно неприемлемы. Это противоречит всем признанным ценностям", - сказал Мариани.

Отвечая на уточняющий вопрос, известны ли ему прецеденты попыток преследования журналистов на основании санкций, Мариани сказал, что это была бы "премьера". "Такого еще не было", - сказал он, попросив держать его в курсе этой ситуации.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.