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Евродепутат прокомментировал ситуацию вокруг угроз Sputnik Eesti
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РИА Новости

Евродепутат прокомментировал ситуацию вокруг угроз Sputnik Eesti

13:36 19.12.2019 (обновлено: 16:25 19.12.2019)
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© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Александр Гальперин
Студия информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Попытки преследовать сотрудников Sputnik Eesti в уголовном порядке в привязке к санкциям неприемлемы, такая практика противоречит признанным ценностям, заявил РИА Новости в четверг евродепутат Тьерри Мариани.
Сотрудники Sputnik Eesti ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.
"Надо, конечно, посмотреть на текст самого письма и конкретные детали ситуации, но, в целом, подобного рода атаки на свободу прессы абсолютно неприемлемы. Это противоречит всем признанным ценностям", - сказал Мариани.
Отвечая на уточняющий вопрос, известны ли ему прецеденты попыток преследования журналистов на основании санкций, Мариани сказал, что это была бы "премьера". "Такого еще не было", - сказал он, попросив держать его в курсе этой ситуации.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
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Sputnik ЭстонияУгрозы в адрес журналистов Sputnik EstoniaКерсти КальюлайдТелеканал RTSputnikТьерри МарианиЕвросоюзМаргарита СимоньянЭстонияЕвропаУкраинаВ мире
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